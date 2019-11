Liga majstrov: Veľká dráma v Záhrebe, ďalej postupujú Bayern, Juventus aj PSG

TASR

Futbalisti Paríža St. Germain postúpili v stredu do osemfinále Ligy majstrov 2019/2020. Pridal sa tak k Bayernu Mníchov a Juventusu Turín, ktorí postúpili v skôr hraných stredajších dueloch.

Douglas Costa z Juventusu prekonáva brankára Lokomotivu Moskva Guilhermeho — Foto: TASR/AP

Bratislava 6. novembra (TASR) – Futbalisti Paríža St. Germain postúpili v stredu do osemfinále Ligy majstrov 2019/2020. Francúzsky šampión v Parku Princov zdolal FC Bruggy 1:0 v A-skupine.

Pridal sa tak k Bayernu Mníchov a Juventusu Turín, ktorí postúpili v skôr hraných stredajších dueloch. Bavori na domácom štadióne zdolali Olympiakos Pireus 2:0 v B-skupine a zaznamenali štvrtú výhru. "Juve" zvíťazil v D-skupine v Moskve nad Lokomotivom 2:1.

Real rozstrieľal Galatasaray

V metropole Francúzska zabezpečil pre PSG štvrtú výhru vo štvrtom zápase gól Maura Icardiho z 22. minúty, keď k nemu prešla lopta po centri a do odkrytej brány už nemal problém zakončiť. V druhom stretnutí skupiny Real Madrid prevalcoval Galatasaray Istanbul 6:0, keď štyri góly strelil už v prvom polčase.

V 4. a 7. minúte sa presadil Rodrygo, v 14. minúte zvýšil z penalty Sergio Ramos a v 45. minúte na 4:0 Karim Benzema. V druhom polčase sa druhýkrát presadil Benzema a hetrik zavŕšil Rodrygo.

City iba remizovalo s Atalantou

Anglický majster Manchester City iba remizoval v Miláne na San Sire s Atalantou Bergamo 1:1 v C-skupine. Hostia viedli od 7. minúty po zásahu Raheema Sterlinga, ktorý získal loptu a po účelnej kombinácii bol aj na konci akcie. V 43. minúte nepremenil penaltu hosťujúci Gabriel Jesus.

Bergamo vyrovnalo na začiatku druhého dejstva, keď sa nekompromisnou hlavičkou presadil Mario Pašalič. V závere prišli hostia o vylúčeného brankára Claudia Brava. Keďže ten prišiel na ihrisko do druhého polčasu za zraneného kolegu Edersona, musel ho v bránke nahradiť obranca Kyle Walker.

Atalanta ale výhodu nevyužila na víťazný gól. V druhom zápase skupiny Dinamo Záhreb prišlo v nadstavenom čase o dvojgólový náskok a so Šachtarom Doneck doma remizovalo 3:3.

Bayern o víťazstve nad Pireom rozhodol v druhom polčase

V Allianz Arene v súboji B-skupiny mal Bayern v prvom polčase veľký tlak, prakticky sa hralo len na jednu bránku. Veľké šance Roberta Lewandowského či Kingsleyho Comana sa neujali, Benjamin Pavard trafil iba žrď. V druhom dejstve brankár hostí Jose Sa najprv skvele zlikvidoval šance Leonovi Goretzkovi, Lewandowskému a Comanovi, ale v 69. minúte už kapituloval.

Domáci predviedli efektívnu spoluprácu Coman - Lewandowski a poľský kanonier pohotovo otvoril skóre. V závere postup nemeckého majstra spečatil Ivan Perišič. V ďalšom zápase skupiny Tottenham triumfoval na ihrisku CZ Belehrad 4:0, a ak v nasledujúcom súboji doma zdolá Pireus, postúpi aj on.

Juventus spasil Costa

Taliansky šampión Juventus sa v zápase D-skupiny v Moskva ujal vedenia už v 4. minúte, keď Aaron Ramsey dokopol do siete loptu po priamom kope Cristiana Ronalda. Domáci brankár Guilherme pri góle urobil obrovskú chybu, keď mu ľahká lopta prešla cez nohy.

No domáci dlho neprehrávali, pretože v 12. minúte vyrovnal Aleksej Mirančuk. Ten po centri do šestnástky najprv hlavou trafil iba žrď, ale odrazenú loptu už nasmeroval do prázdnej bránky. Ten istý hráč mohol dostať domácich do vedenia v 21. minúte, zblízka ale hlavou prestrelil. Na druhej strane nevyužil dobrú šancu Gonzalo Higuain.

V 56. minúte Guilherme napravil chybu, keď skvele zlikvidoval strelu C. Ronalda. Lokomotiv mohol ísť do vedenia v 78. minúte, ale šanca Grzegorza Krychowiaka zostala nevyužitá a dorážku Joaa Maria na bránkovej čiare odvrátil kapitán Leonardo Bonucci. O postupe hostí rozhodol v nadstaveom čase striedajúci Douglas Costa po krásnej akcii.

V druhom súboji D-skupiny nevyužilo Atletico Madrid v Leverkusene šancu na postup, ktorý by mu zabezpečila výhra. Domáci "farmaceuti" ho zdolali po vlastnom góle Thomasa a presnom zásahu Kevina Vollanda 2:1, keď v závere znížil Alvaro Morata.

