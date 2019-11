TASR

Dnes o 08:55 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní NHL: Lundqvistov vydarený návrat, Edmonton s Jurčom podľahol lídrovi zo St. Louis

Hokejisti Edmontonu Oilers prehrali v noci na štvrtok v domácom zápase NHL so St. Louis Blues 2:5.

Zach Sanford (12) zo St. Louis a Connor McDavid (97) z Edmontonu — Foto: TASR/AP

New York 7. novembra (TASR) - Hokejisti Edmontonu Oilers prehrali v noci na štvrtok v domácom zápase NHL so St. Louis Blues 2:5. Do zostavy "olejárov" sa vrátil slovenský útočník Tomáš Jurčo, odohral 11:50 minúty a do štatistík si pripísal dve trestné minúty.

Víťaz Stanleyho pohára z minulej sezóny St. Louis zvíťazil šiestykrát za sebou a vedie Západnú konferenciu o tri body práve pred Edmontonom. Je aj lídrom celej súťaže spoločne s Washingtonom, ktorý nazbieral rovnako 25 bodov.

Lepšie začali Oilers

Zápas začali lepšie Oilers, Connor McDavid otvoril skóre už v 6. minúte. Krátko na to však Jurčo putoval na trestnú lavicu za podrazenie a následne v presilovke začali Blues svoju cestu za obratom. Po Jadenovi Schwartzovi využil v druhej tretine početnú výhodu aj obranca Alex Pietrangelo, víťazný gól St. Louis strelil Robert Thomas.

V závere za stavu 3:2 skórovali hostia ešte dvakrát do prázdnej bránky. Hlavnou postavou duelu bol Pietrangelo, ktorý pridal ku gólu aj dve asistencie. „Je našou chrbtovou kosťou, zozadu nám velí, má za úlohu pokrývať najväčšie hviezdy súpera. Vie nás upokojiť, má na mužstvo veľký vplyv," povedal Thomas o kapitánovi Pietrangelovi.

K ôsmej výhre z deviatich duelov pomohol aj brankár Jake Allen, ktorý zneškodnil 32 striel domácich hráčov. „Hosťom veľmi pomohli presilovky. Veľa nám toho nedovolili, hrali tvrdo, vedeli, čo majú robiť. Ich celý výkon bol výborný, nie nadarmo sú držitelia Stanleyho pohára," povedal pre oficiálny web súťaže McDavid (v zápase 1+1). Zápas nedohral útočník "bluesmanov" Alexander Steen, ktorý odstúpil z hry v druhej tretine po zrážke s Alexom Chiassonom, prvé správy hovoria o zranení v dolnej časti tela.

Lundqvistov víťazný návrat

V stretnutí Východnej konferencie New York Rangers na vlastnom ľade zdolali Detroit Red Wings 5:1. Hostia prehrali po štvrtý raz v sérii a s deviatimi bodmi sú najhorší v celej súťaži. Oporou „jazdcov" bol brankár Henrik Lundqvist, ktorý prispel k víťazstvu 35 úspešnými zákrokmi.

Švédsky veterán pritom v predchádzajúcich troch zápasoch sedel na striedačke, prednosť dostával Alexandar Georgiev. „Vedel som už pred sezónou, že nebudem chytať tak často, ako som bol počas kariéry zvyknutý. Musím sa pripravovať na zápasy intenzívnejšie. Je to pre mňa niečo nové," povedal Lundqvist, ktorý predviedol 24 zákrokov v záverečných 28 minútach hry.

Ako dlhoročná jednotka Rangers štartoval v tomto ročníku v bránke v siedmich zápasoch, jeho kolega Georgiev v šiestich. Newyorský tím dvakrát skóroval v presilovke a raz v oslabení, Tony DeAngelo, Ryan Strome a Artemij Panarin zaznamenali po góle a asistencii.

NHL - sumáre: NEW YORK RANGERS – DETROIT RED WINGS 5:1 (0:0, 3:1, 2:0) Góly: 25. DeAngelo (Lemieux, Bučnevič), 27. Kreider (Bučnevič, DeAngelo), 29. Strome (Fox, Panarin), 49. McKegg (Howden), 58. Panarin (Strome, Staal) – 30. Filppula (Athanasiou, Mantha). Brankári: Lundqvist - Howard, strely na bránku: 31:36, 16.804 divákov. EDMONTON OILERS – ST. LOUIS BLUES 2:5 (1:1, 0:2, 1:2) Góly: 3. McDavid (Draisaitl, Smith), 52. Kassian (Draisaitl, McDavid) – 7. Schwartz (Pietrangelo, Perron), 28. Pietrangelo (O"Reilly, Schenn), 36. Thomas (Schwartz, Faulk), 60. Bozak (Parayko), 60. Barbašev (Pietrangelo, Gunnarsson). Brankári: Smith - Allen, strely na bránku: 34:25, 17.068 divákov.