TASR

Dnes o 16:29 čítanie na minútu Zverejnili dosiaľ nevydanú pieseň od Georgea Michaela. Vypočujte si ju aj vy

Hoci nás umelec opustil pred tromi rokmi, vďaka hudbe sa na neho spomína dodnes.

George Michael — Foto: TASR/AP

Londýn 6. novembra (TASR) - Doteraz nepublikovaná pieseň zosnulého britského speváka Georgea Michaela, ktorú nahral pred svojou smrťou koncom roku 2016, vyšla v stredu predtým, ako bude zahrnutá do nového filmu obsahujúceho jeho hudbu. Informovala o tom stanica Sky News.

Skladba s názvom „This Is How (We Want You to Get High)" bola napísaná v roku 2012 a neskôr nahraná v londýnskych Air Studios, pričom posledné úpravy na nej sa vykonali v roku 2015 počas Michaelových posledných nahrávacích aktivít.

Zaznie aj na konci nového filmu

Skladba zaznie na konci prichádzajúceho filmu "Last Christmas", ktorý je inšpirovaný Michaelovou hudbou. George Michael, vlastným menom Georgios Kyriacos Panayiotou, bol cypersko-gréckeho pôvodu a patril ku komerčne najúspešnejším hudobným umelcom všetkých čias. Zomrel vo svojom dome na Vianoce 2016 vo veku 53 rokov.

Nová pieseň, ktorá mala premiéru v programe Breakfast Show na stanici BBC Radio 2, sa tematicky zaoberá spoločenskými problémami. V príslušnom tlačovom vyhlásení sa uvádza, že ide o jeho prvú pôvodnú nahrávku za uplynulých sedem rokov.

Spolu s piesňou bol na internete zverejnený i videoklip s textom. Videoklip obsahuje animované archívne zobrazenia speváka.

George Michael sa preslávil v duu Wham!, ktoré malo na konte hity ako "Club Tropicana", "Wake Me Up Before You Go Go" či "Last Christmas". V polovici 80-tych rokov sa vydal na úspešnú sólovú kariéru.

Zmienený film bude mať americkú premiéru 8. novembra a britskú premiéru 15. novembra. Režisérom snímky je Paul Feig, na scenári sa podieľala oscarová britská herečka Emma Thompsonová. Vo filme účinkujú Emilia Clarkeová, Henry Golding a Michelle Yeohová.

Na soundtracku k tejto romantickej komédii sa objavia tri ďalšie dosiaľ nezverejnené skladby od Georgea Michaela.