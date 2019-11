TASR

Systém eKasa je podľa finančnej správy funkčný a bezpečný

Systém eKasa je funkčný, bezpečný a rušiť sa v žiadnom prípade nebude.

Ladislav Hanniker — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 6. novembra (TASR) - Systém eKasa je funkčný, bezpečný a rušiť sa v žiadnom prípade nebude. Uviedla to v stredu na brífingu prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová, za účasti generálneho riaditeľa sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík Ladislava Hannikera.

Wittenbergerová oznámila, že finančná správa stojí za systémom eKasa, jej systém nebol nijakým spôsobom napadnutý. Projekt určite nezruší, na čo vyzývali niektorí politici. Práve naopak, finančná správa vyzýva na čo najskoršie pripojenie sa k systému tých podnikateľov, ktorí ešte neevidujú tržby prostredníctvom eKasy.

Radšej chcú odbornú diskusiu

„V uplynulých dňoch sme sa stali svedkami pokračujúcej antikampane proti eKase. Takéto signály vnímame už dlhodobejšie, a to najmä zo strany nepoctivých firiem či nepoctivých podnikateľov, ktorí sa snažia všetkými možnými cestami spochybniť tento projekt," vysvetlila Wittenbergerová. Zopakovala, že cieľom eKasy je eliminovať možnosť podvodov primárne na dani z pridanej hodnoty (DPH). A v prípade, ak sa aj stanú, aby boli tieto podvody rýchlo a efektívne odhalené.

Wittenbergerová v reakcii na politizáciu tejto odbornej témy informovala, že namiesto odkazov cez médiá považuje za najvhodnejšie fórum odbornú diskusiu. „Chcem informovať, že v snahe vyhnúť sa účelovým interpretáciám tvrdení etických hekerov zo strany niektorých politikov, ktorí téme absolútne nerozumejú a naskočili na vlnu spochybňovania eKasy, zvolávame odborné stretnutie. Od začiatku ide totiž o odbornú tému. Na stretnutie pozveme aj zástupcov spoločnosti etických hekerov, zástupcov Konzultačnej rady, zástupcov výrobcov. Diskusia o eKase má byť odborná, nie politická," povedala Wittenbergerová.

Údajne nešlo o hekerský útok

Obaja zástupcovia finančnej správy zopakovali, že to, čo zistili etickí hekeri, nie je žiadny hekerský útok. Išlo o zásah do hardvérového komponentu pokladnice, ktorá už neobsahuje komponenty, na ktoré bola udelená certifikácia. Vytvorili teda úplne novú pokladnicu, ktorá s eKasou nemá nič spoločné, pretože nie je certifikovaná.

Hovoriť tak o tom, že eKasa bola napadnutá, nie je absolútne na mieste. Ubezpečili, že systém finančnej správy napadnutý v žiadnom prípade nebol a v popisovanom príklade išlo len o príklad individuálnej pokladnice, ktorá neobsahovala všetky prvky, na ktoré bola udelená certifikácia. Takúto pokladnicu už nie je možné považovať za pokladnicu eKasa.

Podčiarkla, že bezpečnosť systémov je pre finančnú správu najdôležitejšia. V súčasnosti preto túto tému finančná správa konzultuje aj s Národným bezpečnostným úradom, ako aj s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, bezpečnosť rieši aj komunikovaný projekt v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Systém je vraj zabezpečený a funkčný

„Včera (5. 11.) sme boli svedkami toho, ako niektorí poslanci vyzývajú na zrušenie projektu, do ktorého je aktuálne zapojených viac ako 140 000 podnikateľov. Títo politici sa stavajú na stranu nepoctivých podnikateľov, ktorým ide o zachovanie súčasného stavu. Chcem jasne povedať: my projekt v žiadnom prípade nezrušíme. Aj preto chcem vyzvať ešte nepripojených podnikateľov na čo najrýchlejšie pripojenie sa k systému," dodala Wittenbergerová.

Argumenty, že systém finančnej správy eKasa je funkčný a zabezpečený, predstavil Hanniker. Tým zároveň reagoval na výhrady zverejnené v dodatočnom stanovisku spoločnosti Nethemba.

„Ak sa výrobca rozhodne dodávať necertifikované zariadenie, je to jeho rozhodnutie a musí rátať s postihom zo strany finančnej správy. Akýkoľvek systém evidencie tržieb na svete sa dá obísť a zneužiť, ak sa do neho zasahuje protiprávne. A to je to, čo spravili etickí hekeri. Avšak nebrali do úvahy kontrolné mechanizmy finančnej správy a naše analytické systémy," doplnil Hanniker. Finančná správa bude podľa jeho slov v tejto súvislosti viesť diskusiu len na odbornej úrovni.