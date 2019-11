Je to potvrdené! Ženy sú lepšie šoférky ako muži, tu sú dôkazy

Klaudia Fiolová

Podľa štatistík vedia ženy jazdiť lepšie ako muži. Výsledky prieskumov hovoria sami za seba.

LONDÝN 6. novembra - Ženy sú akosi automaticky považované za horšie šoférky. Koľkokrát ste už počuli vetu „To auto šoféruje určite žena“? Presne takéto poznámky vedú k tomu, že ak sa stane dopravná nehoda, alebo sa nejaký šofér na cestách pomýli, mnohí ľudia si automaticky myslia, že za volantom sedí žena. Aj preto sa mnoho štúdií a výskumov zameralo na riadenie vozidla. Najnovšie prieskumy poukazujú na to, že ženám to ide za volantom lepšie ako mužom.

Aj keď majú ženy horšie výsledky v autoškole, keď sa dostanú na cesty, ide im to lepšie

Podľa prieskumov ženy majú väčší problém so skúškami v autoškole. V priemere robia na praktických skúškach viac chýb ako muži. Aj napriek tomu im to ale ide lepšie za tým „ozajstným“ volantom. Možno im síce trvá dlhšie, kým sa dostanú k vodičskému preukazu, no keď ho získajú, vyzerá to tak, že sú na cestách zodpovednejšie. Keď totiž ide napríklad o porušenie dopravných predpisov, mužské pohlavie je vo vedení. Podľa štatistík, ktoré boli uverejnené na stránke Confused.com, pokiaľ ide o priestupky, muži vedú oproti ženám pomerne vysoko 4:1. V roku 2018 bolo napríklad v Anglicku zaznamenaných 539 000 priestupkov. V 79 % prípadoch boli na vine muži.

Najčastejšie sú pokuty za rýchlu jazdu

Policajti rozdali v minulom roku najviac pokút práve za rýchlu jazdu. Ostatné pokuty boli za alkohol za volantom, nezodpovednú jazdu a za jazdu bez poistenia. Vo všetkých prípadoch dominovali muži a nie ženy.

Ženy pristupujú k šoférovaniu zodpovednejšie ako muži

Pokiaľ ide o poistenie a o nehody, podľa prieskumov muži uzatvárajú drahšie poistky a v nehodách sa objavujú taktiež častejšie. V roku 2018 bolo uzatvorených 1,8 miliónov poistných zmlúv. Vo väčšine prípadov, keď došlo k poistnej udalosti, na vine boli práve muži. Z historického hľadiska a na základe zaznamenaných údajov sú ženy v riadení vozidla opatrnejšie ako muži. Preto pochopiteľne spôsobujú aj menej dopravných nehôd.

Nielen muži sú skúsení šoféri

Veľa ľudí si myslí, že práve muži sú skúsenejší šoféri, lebo majú najazdených viac kilometrov ako ženy. Nie je to ale úplne pravda. Prieskumy hovoria o tom, že ženy majú najazdených v priemere okolo 10 954 kilometrov, pričom muži v priemere 11 062 kilometrov. Rozdiel je iba 100 km.