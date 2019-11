TASR

NBA: James s tretím triple double za sebou režíroval víťazstvo Lakers

LeBron James (vľavo) a Zach LaVine — Foto: TASR/AP

New York 6. novembra (TASR) - Basketbalisti Bostonu Celtics zvíťazili v noci na stredu v zámorskej NBA na palubovke Clevelandu Cavaliers 119:113. Gordon Hayward nazbieral 39 bodov a vyrovnal tak svoje kariérne maximu. Pre Boston to bol už piaty triumf v sérii.

Víťaznú šnúru natiahlo aj Los Angeles Lakers, ktoré vyhralo v Chicagu 118:112. Triumf režíroval LeBron James s 30 bodmi, 11 asistenciami a 10 doskokmi. Dosiahol tretie triple double za sebou, podarilo sa mu to ako prvému hráčovi Lakers po Magicovi Johnsonovi v roku 1987. „Je to výsledok úspechu tímu, pre mňa to nič neznamená," poznamenal James.

Do formy sa dostáva aj ďalší z kľúčových hráčov LA Lakers Kyle Kuzma. Ten po zranení odohral iba tretí zápas v tejto sezóne a nazbieral 15 bodov, z toho 11 vo štvrtej štvrtine. „Pomaly sa do toho dostávam, ale je to proces. Musím byť trpezlivý, veď som nehral basketbal od augusta," citoval Kuzmu web TSN.