Dnes o 08:48 Peugeot Slovak Open: Na turnaji skončili Horanský a Molčan, postúpili Klein a Lacko

Slovenský tenista Alex Molčan sa neprebojoval do 3. kola dvojhry na challengerovom turnaji Peugeot Slovak Open v bratislavskom NTC.

Na snímke slovenský tenista Filip Horanský — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 5. novembra (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan sa neprebojoval do 3. kola dvojhry na challengerovom turnaji Peugeot Slovak Open v bratislavskom NTC. Držiteľ voľnej karty nastúpil v utorok proti trinástemu nasadenému Petrovi Gojowczykovi z Nemecka a po tuhom boji mu podľahol 6:3, 6:7 (4) a 4:6.

Neuspel ani Filip Horanský, s deviatym nasadeným Bielorusom Jegorom Gerasimovom prehral 3:6, 5:7. Lukáš Klein si vybojoval postup do 2. kola, keď si hladko poradil s Egypťanom Mohamedom Safwatom dvakrát 6:2. Ďalej ide aj Lukáš Lacko, ktorý zdolal Srba Viktora Troického 7:5 a 7:6 (6).

Molčan blízko prekvapeniu

Dvadsaťjedenročný Molčan bol pritom veľmi blízko k prekvapujúcemu víťazstvu. V úvodnom sete zobral svojmu súperovi hneď v druhom geme podanie, následne sa ujal vedenia 3:0 a potom už dopodával do víťazného konca. Oveľa skúsenejšieho Gojowczyka nepustil ani k jednému brejku. Druhý set bol nesmierne vyrovnaný a priniesol niekoľko veľmi dlhých výmen i gemov.

Obaja hráči si držali servis a tak dospel až do tajbrejku. V ňom viedol Molčan 3:0, no Nemec otočil a nakoniec ho vyhral 7:4. V rozhodujúcom sete si obaja hráči držali podanie do stavu 4:4, keď Gojowczyk súpera brejkol a následne rozhodol o svojom postupe. Nemca podržalo podanie, keď predviedol až 16 es.

„Škoda tohto zápasu, bol to náročný súper, ale rozhodol jeden brejk. V druhom sete som mal brejkbal na 6:5 a to som nevyužil, v tajbrejku mi zase ušlo vedenie 3:0. Hral taký extrémne útočný tenis, dlho som nemal takýto zápas, v ktorom som bol celý čas pod tlakom. Hral naozaj rýchlo a veľmi mu pomáhal servis. Škoda, dnes to nevyšlo," povedal pre stz.sk Molčan, ktorý vyradil v 1. kole Srba Nikolu Milojeviča 6:3 a 6:4 a premiérovo postúpil do 2. kola na podujatí.

Jednoznačný triumf Kleina

Klein v stretnutí dominoval a o takmer 120 priečok vyššie postavený súper mu robil len málo problémov. Dvadsaťjedenročný Slovák síce prehral svoje úvodné podanie, no následne Egypťana trikrát brejkol a set vyhral 6:2. Ani druhý set nemal dramatický priebeh, Klein síce raz stratil svoje podanie, no súper dvakrát, Slovák sa dostal do vedenia 4:1 a víťazstvo si už nenechal vziať. V 2. kole sa stretne so štrnástym nasadeným Jiřím Veselým z ČR.

Lacko odohral vyrovnaný zápas, no v oboch setoch bol lepší v koncovke a vďaka tomu sa prebojoval do ďalšieho kola. V prvom sete brejkol súpera v záverečnom 12. geme, v druhej sade ani jeden hráč nestratil svoje podanie, zaváhania prišli až v tajbrejku. Lacko ho urobil ako prvý a prehrával už 1:3, potom však otočil na 6:5 a druhý mečbal premenil na víťazstvo. V 2. kole sa stretne s piatym nasadeným Bosniakom Damirom Džumhurom.

„Dnes to bolo najmä o servise a koncentrovaní sa na svoje podanie. Boli tu trochu zvláštne podmienky, keďže tento centrálny dvorec je iný ako všetko ostatné v NTC. Bolo vidieť, že nám to ani jednému nesedelo a rozhodovali až koncovky. S Džumhurom sme tento rok už raz hrali, bol to veľmi zaujímavý zápas. Je behavý hráč, možno tak dobre neservuje, ale kompenzuje to výborným pohybom. Očakávam ťažký zápas," povedal Lacko.

Najvyššie nasadený kazašský tenista Michail Kukuškin postúpil do 3. kola, keď si poradil s Belgičanom Kimmerom Coppejansom 6:0, 6:2.