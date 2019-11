TASR

Zdeno Chára dosiahol veľké jubileum. Za toto ho ocenili aj fanúšikovia súpera

Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára odohral v noci na stredu svoj 1500. zápas v základnej časti zámorskej NHL.

Zdeno Chára — Foto: TASR/AP

New York 6. novembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára odohral v noci na stredu svoj 1500. zápas v základnej časti zámorskej NHL. Pri svojom jubileu sa však z víťazstva netešil, jeho Boston Bruins totiž prehral na ľade tradičného rivala Montrealu Canadiens tesne 4:5. Pod triumf domácich sa podpísal gólom a asistenciou jeho krajan Tomáš Tatar.

Štyridsaťdvaročný kapitán "medveďov" strávil na ľade takmer 18 minút a zaznamenal jednu strelu na bránku a jednu zblokovanú strelu. Chára nazbieral pri 1500 štartoch v ZČ dokopy 647 bodov (202+445), v 182 dueloch play off pridal 18 gólov a 50 asistencií. Slovenský veterán pokoril hranicu 1500 zápasov ako 21. hráč histórie a dokonca sa dočkal v montrealskom Bell Centre veľkého potlesku od domácich fanúšikov, čo sa stáva málokedy.

„Veľmi si to cením a malo to veľkú úroveň. Je to niečo, čo si budem určite pamätať. Ukazuje to, že sú to naozaj vášniví fanúšikovia. Máme medzi sebou veľkú rivalitu, veľkú históriu. Vždy je zábava hrať tieto zápasy," citovala Cháru agentúra AP.

Pre Tatara to bol už piaty gól sezóny a v 15 dueloch k nim pridal aj osem asistencií.