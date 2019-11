Ako sa z neznámej Parížanky vytiahnutej zo Seiny stala najbozkávanejšia žena sveta

Klaudia Fiolová

PARÍŽ 6. novembra - Nikto nepozná meno neznámej ženy a nikto nevie, čo robila v Paríži. Jej telo našli koncom 19. storočia v hlbokých vodách rieky Seina. A to bol len začiatok jej zaujímavého príbehu. Znie to neuveriteľne, ale pery tejto neznámej ženy o desiatky rokov neskôr zažili najviac bozkov v histórii. A nielen to. Stala sa súčasťou lekárskej histórie a pomohla zachrániť tisíce životov storočia po vlastnej smrti.

Nikto nevedel identifikovať jej telo, ale jej krása okúzlila každého

Koncom roka 1880 policajti vytiahli z rieky Seina telo neznámej ženy. Ako v tých časoch bolo bežné, jej telo vystavili v márnici, ale nikto z jej príbuzných sa neprihlásil s tým, že by ju spoznal. Krásna a súmerná tvár dievčaťa, ktoré malo aj po smrti na tvári záhadný úsmev, bola taká fascinujúca, že inšpirovala patológa z márnice. Ten vyrobil podobizeň jej tváre pomocou sádrovej masky. Vďaka tomuto kroku môžeme teraz aj my obdivovať obraz dievčaťa, ktoré nazvali L´Inconnue de la Seine, čo v preklade znamená neznáma žena zo Seiny.

Tvár neznámej ženy sa stal múzou mnohých slávnych umelcov — Foto: Flickr

Stala sa múzou pre umelcov a básnikov a vyslúžila si prezývku Utopená Mona Lisa

Tvár neznámej ženy inšpirovala umelcov po celom svete, ktorí jej venovali rôzne básne a poézie. Filozof Albert Camus povedal, že sa za jej úsmevom nachádza úsmev Mony Lisy a mnohí ľudia ju taktiež nazvali modernou Opheliou. Nikto ale nikdy nezistil, prečo sa mladé dievča utopilo v Seine. Jej maska sa hromadne predávala v Paríži ako domáca dekorácia. Jej obraz sa stal ústrednou postavou plátna maliarov. Stala sa hrdinkou mnohých románov, básní a poviedok. Kúzlo a tajomstvo tejto záhadnej dámy očarili aj slávneho maliara a sochára, Pabla Picassa, básnika Rainer Maria Rilkeho, spisovateľa Vladimira Nabokova a mnoho ďalších talentovaných umelcov.

V roku 1950 vyrobili z jej podobizne bábiku a stala sa z nej lekárska pomôcka

Každý sa už stretol s resustitačnou figurínou. Táto figurína bola inšpirovaná práve tvárou tejto neznámej ženy. V tomto bode nabral príbeh Utopenej Mony Lisy úplne iný smer. Zrazu sa z nej stala žena, ktorá zachraňuje tisícky životov. Nór Asmund Laerdal zachránil život svojho syna, ktorý sa topil, vďaka technikám prvej pomoci. Nóra neskôr oslovili, aby začal vyrábať figuríny, na ktorých budú ľudia trénovať oživovanie, ktoré aj jemu zachránilo syna. Vtedy si spomenul na tvár bábiky, ktorú videl v dome jeho starých rodičov. Tvár tejto bábiky bola podobizňou ženy zo Seiny. Asmund Laerdal veril, že resuscitačná figurína musí mať prirodzený a príjemný vzhľad a mala by byť ženou, ktorá zaujme študentov.

Resuscitačná bábika inšpirovaná ženou zo Seiny zachránila už viac ako 300 miliónov ľudí na celom svete

V dnešnej dobe vyrábajú už rôzne resuscitačné figuríny, ale tá klasická, ktorú veľa ľudí prezýva „Anča", sa podobá práve na utopenú ženu zo Seiny. Táto figurína pomohla vyškoliť už viac ako 300 miliónov ľudí na vykonanie resuscitácie a životy, ktoré pomohla zachrániť, sú nespočetné.

Neskôr z nej vyrábali aj bábky — Foto: Flickr

Resuscitačná figurína, ktorá má jej podobizeň — Foto: Flickr

