Životom skúšaný Keanu Reeves po rokoch našiel lásku. Ako sa začal vzťah herca a umelkyne?

Ľubomíra Somodiová

Keď sa 55-ročný herec Keanu Reeves objavil na filmovom festivale V Los Angels ruka v ruke s neznámou ženou, spôsobil doslova ošiaľ. Kto je žena, ktorá si získala srdce mimoriadne obľúbenej hviezdy?

Hviezda Matrixu sa po 35 rokoch objavila na verejnosti so ženou. — Foto: Facebook / Alexandra Grant, Instagram / chuck_spadina64

LOS ANGELES 5. októbra - V roku 2001 tragická autonehoda pripravila obľúbeného herca Reevesa o milovanú ženu Jennifer Syme. Od tých čias sa po jeho boku neobjavila žiadna žena. V jednom z rozhovorov priznal, že si veľmi praje spoznať sa s osobou, ktorá bude jeho spriaznenou dušou. Herec po rokoch konečne našiel svoju lásku v osobe 46-ročnej umelkyne, Alexandry Grant.

Najprv boli priateľmi

Nebolo to rýchle vzplanutie. Ich vzťah vzišiel z dlhoročného priateľstva. Po prvý raz sa stretli ešte v roku 2009 a neskôr viac ako 10 rokov spolupracovali. Umelkyňa mala o dva roky neskôr na starosti vizuálnu stránku knihy Happiness and Shadow, ktorú herec napísal. Spolupráca sa tak prvýkrát začala ešte v roku 2011. Keďže sa im spolu výborne pracovalo a rozumeli si aj ako ľudia, neskôr v roku 2017 si spoločnými silami založili vydavateľskú spoločnosť X Artists 'Books so zameraním na medzižánrové knihy. Dlhé roky boli len dobrými priateľmi, no dnes je už všetko inak a z fotiek z posledných udalostí, ktorých sa spoločne zúčastnili, je jasné, že priateľstvo prerástlo do lásky.

Svet sa, samozrejme, okamžite potešil. Sympatickému hercovi, ktorý bol skúšaný životom, lásku dopraje snáď každý.

Vrana k vrane sadá?

Obaja zaľúbenci sú z umeleckej brandže, no spája ich aj niečo iné. Keanu Reeves je okrem svojho hereckého umenia známy aj tým, že rád pomáha ľuďom. Okrem iného je o ňom známe, že financuje aj detské nemocnice po celom svete, ktoré by si inak fungovanie nemohli dovoliť. Podobne je na tom aj jeho láska, ktorá sa okrem umenia takisto venuje aj filantropii.

Alexandra je umelkyňa. Foto: Instagram/grantalexandra

Aj keď sa hercova nová láska narodila v americkom Ohiu, vyrastala na viacerých miestach sveta. Istú dobu žila v Mexiku, neskôr v Španielsku a Francúzsku. Vypestovala si tak lásku k jazykom, ktorú využíva aj vo svojich dielach, v ktorých je možné často vidieť napríklad aj písané slovo.

Podporuje aj iných umelcov

Vo svojich dielach využíva slovo. Foto: Instagram/ grantalexandra

Ako umelkyňa má široké zameranie. Vyrába sochy, kreslí, maľuje a vytvára videa. Svoj talent využíva na dobročinné účely. V roku 2008 založila projekt grant LOVE, vďaka ktorému sa predávajú originálne umelecké diela a práca na podporu iných umeleckých projektov a neziskových organizácii.