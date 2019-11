Klaudia Fiolová

Dnes o 08:50 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní V Microsofte zaviedli 4-dňový pracovný týždeň. Výsledky sú priam fantastické

Medzinárodná firma vyskúšala novú formu pracovného času a výsledky hovoria za seba.

Spoločnosť Microsoft si nevie 4-dňový pracovný týždeň vynachváliť — Foto: Pixabay, Wikimedia

JAPONSKO 6. novembra - V Japonskom Microsofte vyskúšali krátky experiment. Počas augusta zaviedli 4-dňový pracovný týždeň. Zamestnanci tak mali piatky voľné a čo je hlavné, zaplatené. 2300 zamestnancov si mohlo užiť počas celého mesiaca trojdňový víkend. Skúšobná skrátená pracovná doba priniesla nečakané výsledky.

Produktivita zamestnancov stúpla až o 40 %

Zamestnanci spoločnosti boli oveľa produktívnejší, keď pracovali len 4 dni v týždni. Viac ako 92 % z nich povedalo, že by prijali takúto zmenu aj do budúcna. „Pracovať kratšie, oddychovať dlhšie a vzdelávať sa. Takéto pracovné prostredie je potrebné k tomu, aby sa zamestnanci cítili dobre v práci a boli produktívnejší. Chcem aby naši zamestnanci pochopili a vyskúšali si na vlastnej koži, že aj za menej času sa dá dosiahnuť ten istý výsledok. To znamená, že čo spravia teraz za 5 dní, dokážu spracovať aj za 20 % menej času, teda za 4 dni,“ povedal riaditeľ japonského Microsoftu, Takuya Hirano

Medzinárodná organizácia práce zverejnila dosiahnuté výsledky za posledný rok

Päťdňový pracovný týždeň je zavedený už dávno a zamestnávatelia si iný ani nevedia predstaviť. Hoci vedci tvrdia, že nie je efektívny a ľudia sú koniec koncov menej produktívni ako by boli za menej dní. Koncom 18. storočia bolo bežné, že ľudia pracovali len 10-16 hodín denne, keďže veľké fabriky museli fungovať 24/7. Zavedenie 8-hodinového pracovného času je spojené s menom Robert Owen. Práve on bojoval za jeho zavedenie na začiatku minulého storočia. Odvtedy sa to považuje za „normálne".

Hoci dnes už veľa firiem začalo testovať nový spôsob práce, aby zvýšili produktivitu svojich zamestnancov. „Zníženie pracovného času prináša mnoho výhod ako pre zamestnancov, tak aj pre zamestnávateľov. Prinieslo by to menej zdravotných problémov a znížilo by to náklady na zdravotnú starostlivosť. Vytvorilo by sa viac kvalitných pracovných miest a bola by lepšia rovnováha medzi pracovným a súkromným životom. To znamená, že by bolo viac spokojnejších a motivovaných zamestnancov. Malo by to pozitívne účinky aj na životné prostredie. Čím menej ľudí by dochádzalo dopravnými prostriedkami do zamestnania, tým viac by sa znížila uhlíková stopa,“ uviedla Medzinárodná organizácia práce vo svojej výročnej správe.

Spoločnosť Microsoft si kratší pracovný týždeň nevie vynachváliť

Podľa výsledkov, ktoré firma dosiahla za mesiac, uviedla, že zamestnanci si vzali o 25 % menej voľna, spotreba elektriny sa znížila o 23 % a vytlačilo sa o 58 % menej papierov. To znamená, že nielenže sa zlepšili výsledky zamestnancov, ale experiment potvrdil, že štvordňový pracovný týždeň je lepší aj pre životné prostredie.