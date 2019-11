TASR

Dnes o 13:20 čítanie na minútu 0 zdieľaní Unikátne lietajúce auto slovenského konštruktéra žne úspech na medzinárodnej výstave

O lietajúce auto slovenského konštruktéra Štefana Kleina prejavili záujem čínski investori.

Na snímke aircar slovenskej firmy Klein Vision počas 2. ročníka Importnej výstavy EXPO (China International Import Expo) — Foto: TASR/Jakub Kotian

Šanghaj 5. novembra (TASR) – O lietajúce auto slovenského konštruktéra Štefana Kleina prejavili záujem čínski investori. Vozidlo by sa mohlo sériovo vyrábať do troch rokov. Prototyp lietajúceho auta je však spolu s prezentáciou firmy Neodual, vyrábajúcej potravinové doplnky, jediným slovenským zástupcom na tohtoročnej importnej výstave China International Import Expo (CIIE).

V utorok ju otvorili za účasti čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v čínskom Šanghaji. Slovenskú delegáciu viedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD). Presadiť sa na čínskom trhu je podľa Kleina beh na dlhú trať, no predpokladá, že tento trh bude veľmi perspektívny.

„Je to tak ako automobilový priemysel pred desiatimi rokmi. Najprv sa automobilky pozerali na čínsky trh s dešpektom, no dnes by boli bez tohto trhu v strate. To isté bude aj v leteckom priemysle," predpokladá Klein. Slovenská firma doviezla prototyp, ktorý už má za sebou prvé letové skúšky, na žiadosť čínskej strany a počas tohto týždňa má Klein naplánované stretnutia s čínskymi investormi.

Na snímke sprava podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši a konštruktér aircar a majiteľ firmy Klein Vision Štefan Klein Foto: TASR/Jakub Kotian

Na snímke konštruktér aircaru a majiteľ firmy Klein Vision Štefan Klein Foto: TASR/Jakub Kotian

Na tohtoročnom, v poradí iba druhom ročníku importnej výstavy CIIE sa prezentuje viac ako 1000 vystavovateľov z viac ako 60 krajín. „Slovensko vlastný pavilón na Expe nemá, ale má tu podnikateľskú misiu firiem, ktoré majú inovačný potenciál," povedal Raši. Podnikatelia majú podľa vicepremiéra v Šanghaji a neskôr v Pekingu šancu nadviazať kontakty na spoluprácu s čínskymi firmami. Podľa Rašiho by v budúcom roku mohli Slovensko zastupovať vo vlastnom národnom stánku asi dve desiatky firiem.

Čína je druhá najväčšia ekonomika na svete a zároveň druhý najväčší dovozca. Otvára svoj trh pre firmy z iných krajín, pričom je pravdepodobné, že v najbližších rokoch niekoľkonásobne narastie dovoz tovarov a služieb do Číny, čo predstavuje veľké príležitosti aj pre slovenské firmy.