Žena, ktorá čaká už 22. dieťa, odhalila jeho pohlavie. Otecko zostal poriadne zaskočený

Klaudia Fiolová

Dnes o 12:49

Hoci otec dieťatka si bol skoro istý pohlavím, lekár ho vyviedol z omylu.

Mnohopočetná rodina odhalila pohlavie 22. dieťatka — Foto: YouTube, Archív: Dobré noviny

LANCASHIRE 5. novembra - Najväčšia rodina v histórii Veľkej Británie čaká nový prírastok. V poradí už 22. dieťa. Sue Radfordová sa podelila o túto novinku prednedávnom na svojom YouTube kanáli. Hoci veľa ľudí ju kvôli veľkej rodine odsudzovalo, ona tvrdí, že je šťastná a je veľmi rada, že má takú veľkú rodinu. Aj napriek tomu, že je to finančne veľmi náročné.

Otec dieťatka si bol viac než istý pohlavím, lekár mu to ale vyvrátil

Rodina, ktorej osud sleduje tisícky ľudí po celom svete, opäť uverejnila novinku. V novom videu, ktoré zverejnili na YouTube, odhalili pohlavie dieťatka. Hoci si mysleli, že k desiatim chlapcom sa pridá aj jedenásty, opak je pravdou. Ultrazvuk ukázal, že Sue Radford čaká dievčatko, jedenáste v poradí. „Nechcela som vedieť dopredu pohlavie, ale deti boli veľmi zvedavé. To ony ma prehovorili. Výber mena je v našej rodine tak komplikovaný, ako to je aj v krajine s Brexitom. Každý má svoj vlastný názor a návrh mena pre dievčatko, " povedala Sue pre anglický denník The Sun. Podľa jej slov ani jeden pôrod nebol ľahký a neočakáva, že tento raz to bude inak. Ich prvé dieťa Chris sa narodil, keď mala Sue len 14 rokov. Ani napriek tínedžerskému veku ho však nechceli dať na adopciu a rozhodli sa, že ho vychovajú sami dvaja.

19 detí stále žije v jednej domácnosti s rodičmi

Okrem dvoch dospelých detí syna Chrisa a dcéry Sophie, ktorí majú 30 a 25 rokov, ostatné deti stále žijú spolu s rodičmi. Najmladší Bonnie má len 11 mesiacov. Ostatné deti majú: Chloe (23), Jack (22), Daniel (20), Luke (18), Millie,(17), Katie (16), James (15), Ellie (14), Aimee (13), Josh (12), Max (11), Tillie (9), Oscar (7), Casper (6), Hallie (4), Phoebe (3), Archie (18 mesiacov). Najstaršia dcéra Sophie má už 3 deti. V roku 2014 sa Sue narodilo, bohužiaľ, mŕtve dieťatko. Ako informuje portál Dailymail, rodina minie týždenne na jedlo 350 libier a každý deň rodičia upratujú 3 hodiny, aby udržali v dome poriadok.

Na dovolenku si musia zobrať aspoň 7 kufrov

Mnohopočetná rodina to nemá až také ľahké. Výdaje na stravu majú dosť vysoké a keď je reč o spoločnej rodinnej dovolenke, musia rátať s minimálne 7 kuframi. Sue perie každý deň, aby mali deti čisté veci. Znamená to približne 18 kg oblečenia, ktoré sa vyperie denne.