TASR

Hokej-NP: Sukeľovci sa na turnaj tešia, Šatan ich už dokáže rozoznať

Obaja 23-roční hokejisti sa pondelňajšieho zrazu nevedeli dočkať.

Na snímke dvojičky Jakub (vľavo) a Matúš Sukeľovci počas zrazu slovenskej hokejovej reprezentácie pred Nemeckým pohárom 4. novembra 2019 v Bratislave. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 4. novembra (TASR) - V hokejovom drese Slovenska sa na nadchádzajúcom Nemeckom pohári predstavia aj dvojičky Matúš a Jakub Sukeľovci. Pôvodne bol nominovaný iba Jakub, no po niekoľkých vynútených zmenách zavolal generálny manažér Miroslav Šatan aj Matúšovi. Hoci je Jakub o štyri minúty starší ako jeho dvojča, v A-tíme absolvuje premiéru. Mladší a hokejovo skúsenejší Matúš verí, že ťažkú úlohu zvládne jeho brat rovnako, ako to dokázal on sám.

Obaja 23-roční hokejisti sa pondelňajšieho zrazu nevedeli dočkať. "Tešíme sa, že sme tu. Jakuba povolali hneď, mňa až neskôr, ale po telefonáte od pána Šatana som sa potešil. Verím, že predvedieme najlepší výkon," uviedol Matúš Sukeľ. Z nominácie sa tešil aj jeho brat, ktorý sa chce ukázať v čo najlepšom svetle. "Bol som rád aj predtým keď, ešte Matúš v nominácii nefiguroval. Teraz je to o to krajšie, že tu je. Ale ja sa chcem zamerať najmä na seba a chcem ukázať čo najlepší výkon."

Či budú obaja bratia hrať spolu v jednom útoku ešte nevedno. Ak by sa tak nestalo, Sukeľovcom by to nevadilo. Na izbe však budú spolu. "Uvidíme, kam nás dajú. Budeme hrať tam, kde sa tréneri rozhodnú. Ale pôjdeme spolu na izbu, máme sa o čom rozprávať, dlho sme sa nevideli," povedal Jakub. Jeho skúsenejší brat mu pred zrazom veľa rád nedával: "Niečo som mu povedal, ale musí si poradiť sám, tak ako ja. Je rozumný, nechám to na neho. Ale určite si to užijeme a som rád, že sme tu spolu."

Nováčik v reprezentácii má pred turnajom niekoľko očakávaní, chce však zaujať trénerov rovnako, ako sa to podarilo jeho dvojčaťu. "Bol som šťastný, keď ma pán Šatan zavolal. Pre mňa to bude niečo nové. Myslím si, že som dobrý korčuliar a verím, že to využijem v zápasoch. Matúš to zvládol, takže verím, že to zvládnem aj ja."

Na uplynulom domácom svetovom šampionáte v Košiciach bol Matúš Sukeľ najlepší strelec Slovenska, aj vďaka tomu si mohol vyberať z množstva ponúk. Napokon zakotvil v Sparte Praha, ktorá vedie českú extraligu. "Snažím sa pomáhať tímu. Bol by som radšej, keby sa mi darilo dávať viac gólov, ale moja úloha v tíme je inakšia. Hrám viac oslabení, ale sme prví v tabuľke a darí sa nám. Nepripúšťam si žiadny tlak, hrám stále svoju hru a snažím sa odovzdať všetko."

Prítomnosť oboch dvojičiek spôsobilo v kabíne aj niekoľko humorných situácií, keďže sa podobajú ako vajce vajcu. Problémy rozoznať oboch hokejistov mal aj Šatan. "Priznám sa, je to ťažké. Ale už ich dokážem rozlíšiť. No musím sa pozrieť dvakrát," prezradil na záver prvý muž slovenského hokeja.