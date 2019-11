TASR

Ramsay po zmenách v nominácii na Nemecký pohár: „Vždy je ťažké nájsť dosť zdravých hráčov"

Realizačný tím musel krátko pred odchodom na prvú akciu sezóny Nemecký pohár urobiť až sedem zmien v nominácii.

Na snímke uprostred tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay počas tréningu pred Nemeckým pohárom 4. novembra 2019 v Bratislave. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 4. novembra (TASR) - Trénerovi slovenskej hokejovej reprezentácie Craigovi Ramsaymu a generálnemu manažérovi Miroslavovi Šatanovi sa na pondelňajšom zraze v Bratislave hlásili takmer všetci nominovaní hráči. Chýbal iba Adam Liška, ktorého v rovnaký deň ešte čakal duel jeho Severstaľu Čerepovec v KHL a k tímu by sa mal pripojiť v utorok.

Realizačný tím musel krátko pred odchodom na prvú akciu sezóny Nemecký pohár urobiť až sedem zmien v nominácii. Z pôvodného kádra vypadli pre zranenia Patrik Rybár, Vojtech Zeleňák, Mário Grman, Marcel Haščák, Michal Chovan, Dávid Šoltés a Adam Lapšanský, namiesto nich pocestujú do Krefeldu Denis Godla, Martin Bodák, Martin Chovan, Peter Šišovský, Peter Zuzin, Samuel Buček a Matúš Sukeľ.

Prvú nepríjemnú zvesť o neúčasti na úvodnej reprezentačnej akcii v tejto sezóne tlmočil realizačnému tímu Grman. Obranca fínskeho tímu SaiPa Lappeenranta si poškodil zadný stehenný sval v závere uplynulého týždňa v ligovom zápase. Útočník Chovan z HC Košice zasa utrpel zranenie v nedeľňajšom zápase Tipsport Ligy s HK Nitra. Zdravotné problémy sužujú aj jeho spoluhráča Haščáka a pre zranenie do Krefeldu necestujú ani brankár Rybár, obranca Zeleňák a útočníci Lapšanský a Šoltés.

"Bolo skutočne ťažké nájsť dostatok zdravých hráčov, ktorí by mohli hrať v reprezentácii. Vždy je to náročné, chalani hrajú veľa zápasov a vždy sa niekto zraní. Niekedy dokonca hrajú aj so zraneniami. Myslím si, že tu máme niekoľko chalanov, ktorí si zaslúžia šancu a sme radi, že sú tu. Čakáme od nich, že budú tvrdo pracovať a bojovať o miesta v reprezentácii," povedal kormidelník národného tímu Ramsay.

Najskúsenejší hráč v nominácii je pri neúčasti Haščáka obranca Mareka Ďaloga. Obaja odohrali za slovenskú reprezentáciu 89 zápasov. Nováčikovia v národnom tíme sú útočníci Andrej Kollár a Jakub Sukeľ.

"Veľmi sa teším, bude to super skúsenosť a som na to pripravený. Z nominácie som nadšený. Bola to jedna z mojich veľkých ambícií dostať sa do reprezentácie a som rád, že sa mi to podarilo. Teším sa na všetkých chalanov aj na trénerov. Sú tu kvalitní hráči a verím, že sa to ukáže na turnaji. Ideme tam s najvyššími ambíciami," povedal útočník HK Nitra Kollár. Pred zrazom mal aj on menšie zdravotné problémy, no už si ich doliečil. "Mal som niečo s kolenom, no už som úplne fit. Za deň, dva sa to oveľa zlepšilo a už je to dobré. Na turnaji sa chcem ukázať v čo najlepšom svetle a dobre si zahrať," dodal.

Mužstvo odcestuje do Nemecka v stredu, v Krefelde sa postupne stretne so Švajčiarskom (štvrtok 7. novembra o 16.15 h), Ruskom (sobota 9. novembra o 16.30 h) a s domácim výberom (nedeľa 10. novembra o 14.30 h).