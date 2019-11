TASR

Košice: V ponuke zoologickej záhrady opäť pribudli supy bielohlavé

Košice 4. novembra (TASR) - Do košickej zoologickej záhrady sa po 20 rokoch vrátili supy. Pár supov bielohlavých sa do Košíc dostal zo zoo v holandskom meste Amersfoort. Samica má 2,5 roka a samec je o rok starší.

"Samicu supa bielohlavého už košická zoo chovala, a to do roku 1999. Návštevníci si ju môžu pamätať ako obyvateľku najväčšej voliéry na Slovensku. Súčasný pár dostal domov vo voliére pri DinoParku," uviedla v pondelok pre TASR Eva Malešová z košickej zoo.

Sup sa živí výlučne zdochlinami, ktoré zavetrí až z diaľky jedného kilometra. Keď sa tieto vtáky dostanú k potrave, najprv nad zdochlinou krúžia, potom zlietnu. Žerú v skupinách, neexistuje u nich hierarchia. Pri dostatku potravy sa stane, že skonzumujú až toľko, že nevedia vzlietnuť. Potom musia časť potravy vydáviť. "Žijú v pároch, samica znáša jedno vajce, o mláďa sa pár stará štyri mesiace. Mláďa potom nasleduje rodičov, ktorí ho učia lietať. Dospelý sup váži okolo 11 kilogramov a rozpätie krídel môže byť až 275 centimetrov. V prírode plní funkciu zdravotnej polície, likviduje zdochliny, ktoré by mohli byť zdrojom nebezpečných chorôb," informovala zoo.

Sup bielohlavý sa prirodzene vyskytuje v južnej Európe, Strednej Ázii, Arábii i Afrike. Pri lietaní, respektíve plachtení využíva teplé vzdušné prúdy, ktoré ho privedú aj do iných oblastí. "Supy bielohlavé boli mnohokrát pozorované aj na území Slovenska. V severnej Afrike a Turecku jeho populácia klesá z dôvodu odstrelov, otráv a pretrvávajúcich zmien charakteru krajiny. V iných oblastiach výskytu jeho populácie, naopak, rastie," priblížila Malešová.