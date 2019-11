Nová legislatíva má pomôcť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia

TASR

Dnes o 18:10

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Radnovce 4. novembra (TASR) – Dvojnásobný počet asistentov učiteľa v školách a príspevok pre talentované deti – to majú byť dva hlavné prínosy novely školského zákona pre školy s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Zhodli sa na tom štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák a poslanci Národnej rady SR Štefan Vavrek a Ladislav Balódi (obaja Most-Híd) na tlačovej konferencii v Radnovciach v okrese Rimavská Sobota, kde prezentovali legislatívne kroky k podpore detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

"Určite najdôležitejšie je to, že sa zvyšuje počet asistentov zo súčasných 254 o približne 184. To je kľúčový moment pre to, aby sa dostala pomoc učiteľom i samotným deťom," zdôraznil Krajňák s tým, že doteraz rezort vynakladal na asistentov učiteľa zo sociálne znevýhodneného prostredia ročne zhruba šesť miliónov eur. Aktuálne zvýšenie ich počtu si podľa neho vyžiada ďalších 2,2 milióna eur.

Doplnil tiež, že zároveň znížili pre školy hranicu počtu žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia, pri ktorej už musia mať asistenta. Doteraz to bolo 85 žiakov, po novom bude škola musieť zamestnávať asistenta už pri 50 žiakoch zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Za druhú pozitívnu vec novelizovaného zákona považuje štátny tajomník zvýšenie príspevku pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. "V súčasnosti je na úrovni 150 eur a zdvihne sa približne na 220 eur. Vždy to bude záležať od toho, koľko detí v hmotnej núdzi v tomto systéme bude," podotkol Krajňák a konkretizoval, že v súčasnosti sa to týka približne 41.000 detí.

Treťou zmenou je podľa štátneho tajomníka definícia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Bude ním každý žiak, ktorý je členom domácnosti v hmotnej núdzi. Štvrtou novinkou, ktorá sa týka aj oblasti žiakov so zdravotným znevýhodnením, je možnosť zvýšenia príplatku za prácu v znevýhodnenom prostredí zo súčasných 28,50 eura do 63 eur. Piatou zmenou je zber dát o deťom a ich rodinách i zo Sociálnej poisťovne.

Ako pokračoval Vavrek, sám je učiteľom z praxe a vie, čo takéto školy potrebujú. Za dôležitý preto podľa vlastných slov považuje práve príspevok pre talentované deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. "Školy budú mať vo svojich rukách, aby pre nadané deti kúpili napríklad športovú obuv alebo husle, čo budú potrebovať," objasnil poslanec.

Podľa Balódiho nová legislatíva pomôže riešiť problémy detí v trojuholníku rodič – dieťa – samospráva. "Ja som sa viacej zameral práve na oblasť samosprávy. Je v prvej línii, ktorá robí s deťmi a samosprávy sú vo veľkej miere zriaďovateľmi základných škôl," poznamenal Balódi s tým, že prijatá legislatíva pre ne bude obrovskou pomocou a prínosom z finančného hľadiska i ďalších aspektov.