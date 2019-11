TASR

Dnes o 18:06 čítanie na minútu 0 zdieľaní Goncourtovu cenu za rok 2019 získal Jean-Paul Dubois

Laureát Goncourtovej ceny dostáva zanedbateľnú finančnú odmenu, skutočnou odmenou preňho je vysoká predajnosť jeho kníh, ktorú mu Goncourtova cena zaručuje. Autor tak zarobí na vysokých nákladoch.

Francúzsky spisovateľ Jean-Paul Dubois (uprostred) odpovedá na otázky novinárov po zisku prestížnej Goncourtovej ceny, najstaršieho a najprestížnejšieho literárneho ocenenia Francúzska za svoj román — Foto: TASR/AP

Paríž 4. novembra (TASR) - Najprestížnejšie francúzske literárne ocenenie, Goncourtovu cenu, za rok 2019 získal v pondelok autor Jean-Paul Dubois za svoj román „Tous les hommes n"habitent pas le monde de la meme façon“ (Nie všetci ľudia žijú rovnako). Informoval o tom spravodajský portál France Info.

Dubois bol jedným favoritov na udelenie ceny, pričom rovnaké šance literárni kritici pripisovali aj Amélie Nothombovej.

Ocenený román je príbehom muža uväzneného za zločin, ktorý nespáchal. Rozhlasová stanica RFI uviedla, že "viac ako román je toto dielo literárnym manifestom proti nespravodlivosti". Hlavný hrdina - Paul - v ňom rozpovedá svoj životný príbeh až do dňa, keď sa mu jeho pokojný život zrúti a je odsúdený na trest väzenia.

Jean-Paul Dubois (69) pochádza z mesta Toulouse na juhozápade Francúzska. Písaniu románov sa venuje asi 30 rokov, pričom čitatelia jeho diela vyhľadávajú pre ich jemnosť a hlbokú ľudskosť, napísal portál France Info. Duboisovými vzormi, ako uviedla stanica RFI, sú americkí spisovatelia John Updike a Philip Roth.

Bernard Pivot, predseda poroty Goncourtovej akadémie udeľujúcej túto prestížnu literárnu cenu, v pondelok uviedol, že "ak by romány Jeana-Paula Duboisa boli preložené do angličtiny, mal by vo Francúzsku status porovnateľný s Johnom Irvingom alebo Williamom Boydom".

Dubois získal v roku 2004 cenu Femina za román „Une vie française“ (Život po francúzsky).

V českom preklade vyšli Duboisovi dva z jeho 15 románov: „To nemyslíte vážně, pane Tanner“ a „Život po francouzsku“.

Laureát Goncourtovej ceny dostáva zanedbateľnú finančnú odmenu, skutočnou odmenou preňho je vysoká predajnosť jeho kníh, ktorú mu Goncourtova cena zaručuje. Autor tak zarobí na vysokých nákladoch.

Každý z ocenených môže Goncourtovu cenu získať iba raz za život.

V minulosti ju dostali napríklad Marcel Proust, Simone de Beauvoirová či Michel Houellebecq.