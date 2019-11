TASR

Tenis: Poláškovi sa postupom do Top 10 splnil sen: „Titul z Masters by bol super"

Daviscupový reprezentant však verí, že v rebríčku ATP sa dostane ešte vyššie a pri jeho mene bude svietiť jednociferné číslo.

Na snímke slovenský tenista Filip Polášek počas tlačovej konferencie po prebojovaní sa spolu s Chorvátom Ivanom Dodigom na Turnaj majstrov v Londýne v Bratislave 4. novembra 2019. — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 4. novembra (TASR) - Slovenskému tenistovi Filipovi Poláškovi sa postupom medzi elitnú svetovú deblovú desiatku splnil sen. Daviscupový reprezentant však verí, že v rebríčku ATP sa dostane ešte vyššie a pri jeho mene bude svietiť jednociferné číslo. Šancu vylepšiť si renking bude mať na turnaji majstrov v Londýne, ktorý odštartuje v nedeľu.

"Tenisový rebríček patrí v športe k najspravodlivejším. Nie je to iba o jednom turnaji, je to ohodnotenie uplynulých 12 mesiacov, ktoré boli skvelé. Veľkú zásluhu na tom, že som sa prvýkrát dostal do Top 10, majú moji tréneri Pavol Šmela a Erik Černakovič, Leoš Friedl, môj deblový partner Ivan Dodig i moja rodina, ktorá má podporuje v tom, čo robím. Veľmi ma teší, že som prvý Slovák v ére samostatnosti, ktorý sa vo štvorhre dostal medzi najlepších 10 hráčov na svete, za éry ČSSR sa to podarilo iba Miloslavovi Mečířovi," uviedol Polášek na tlačovej konferencii v priestoroch tenisovej akadémie Dominiky Cibulkovej Love4Tennis.

Účasť na turnaji majstrov si s Dodigom definitívne zabezpečili na podujatí Masters 1000 v Paríži, kde postúpili do semifinále: "Naša cesta do Londýna bola dlhá, no zároveň krátka. S Ivanom sme začali spolu hrávať v júni a v priebehu piatich mesiacov sa nám podarilo dosiahnuť neuveriteľné výsledky. Od prvého dňa sme si sadli nielen tenisovo, ale aj ľudsky. Ivan vie zahrať loptičku presne tam, kam má a je to aj správny parťák."

Postup na Masters si s Dodigom v Paríži ani nestihli poriadne vychutnať: "Oficiálne sme sa to dozvedeli počas rozcvičky na náš štvrťfinálový duel. S Ivanom sme sa na seba usmiali, asi pol minúty sme sa tešili a potom sme sa už naplno sústredili na náš súboj proti páru Rajeev Ram, Joe Salisbury. Vedeli sme, že bratia Rob a Mike Bryanovci ukončili sezónu a našimi jedinými konkurentmi zostali Jeremy Chardy s Fabricom Martinom. Po ich štvrťfinálovej prehre v Paríži bolo isté, že ideme do Londýna."

Slovensko-chorvátska dvojica sa ako posledná kvalifikovala na turnaje v Cincinnati a Pekingu a oba vyhrala. Polášek by neprotestoval, ak by sa rovnaký scenár zopakoval aj v Londýne: "Ak by sa nám s Ivanom podarilo získať titul, bolo by to super. Vyhrať Masters je možno ešte cennejšie ako triumfovať na niektorom z grandslamových turnajov. Je tom osem najlepších párov na svete, ktoré musíte v rozhodujúcich momentoch zdolať. Trúfam si povedať, že momentálne patríme medzi Top 3 či Top 5. Vo väčšine zápasov sa zrejme rozhodne až v supertajbrejkoch. Pred žrebom nemáme žiadne špeciálne želanie. Nad piatimi pármi sme už vyhrali, s Francúzmi Nicolasom Mahutom a Pierrom-Huguesom Herbertom ani s Nemcami Kevinom Krawietzom a Andreasom Miesom sme ešte nehrali."