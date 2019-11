Ľubomíra Somodiová

Ich operáciu sledoval celý svet: Takto sa darí najznámejším siamským dvojčatám 13 rokov od operácie

Najznámejšie oddelené siamské dvojčatá sú z najhoršieho vonku. Dnes sú z nich tínedžerky, ktoré majú dokonca aj vlastný Youtube kanál, kde ich videá sledujú státisíce fanúšikov.

Siamské dvojčatá Kendra a Maliyah Herrin. — Foto: Instagram/ herrintwins

SALT LAKE CITY 4. novembra - Ešte počas tehotenstva sa ukázalo, že dvojčatá, ktoré čaká Američanka Erin Herrin, sú zrastené. Doktori jej odporučili, aby sa ich vzdala, lebo si mysleli že neprežijú. Odmietla to. V roku 2002 ich priviedla na svet.

Siamské dvojčatá rozdelili v roku 2006. Foto: Instagram/herrintwins

Kendru a Maliyah sa narodili so zrastenými ľadvinami, pečeňou, párom nôh a časťou hrubého čreva. Rodičia Erin Herrin spravili náročné rozhodnutie a nechali dievčatá oddeliť.

S operáciou prišli aj ďalšie výzvy

Sestry už navštevujú strednú školu. Foto: Instagram/herrintwins

Dvojičky v roku 2006 podstúpili náročnú operáciu, ktorú sledoval celý svet. Rozhodli sa, že Kendra si ponechá jednu obličku a Maliyah bude chodiť na dialýzu, kým jej nebude možné transplantovať obličku od mamy. Rodičia sa pre dvojičky snažili robiť vždy to najlepšie. „Nebolo to len tak, rozdeliť ich a zrazu by bolo po všetkom. S takým rozhodnutím súvisí omnoho viac náročných otázok," povedala pre The Epoch Times mama dvojičiek. Hoci prvý rok po operácii bol pre rodinu veľmi náročný, dnes si dievčatá užívajú život plnými dúškami.

Sú inšpiráciou pre svojich spolužiakov

Dnes dvojčatá čelia novej výzve – strednej škole. Našťastie, so svojimi spolužiakmi vychádzajú veľmi dobre. „Zatiaľ sa nám na strednej škole páči, ľudia sú na nás naozaj milí,“ povedala Maliyah.

Aj napriek tomu, že obe majú len jednu nohu, za pomoci učiteľa telesnej výchovy urobili veľký pokrok. „Keď sem prišli, boli dosť plaché a slabé,“ povedal učiteľ telesnej výchovy s tým, že stále im dáva náročnejšie úlohy, aby splnili svoje predsavzatie – do konca roka kráčať výlučne pomocou bariel. „Sú veľmi odhodlané a stále silnejšie. Svojou vytrvalosťou inšpirovali aj ostatných študentov na škole," chválil dievčatá učiteľ.

Dievčatá robia na strednej škole veľké pokroky. Foto: Instagram/Herrintwins

Veľkú rolu zohrávajú dievčatá aj doma. Striedajú sa vo varení pre celú rodinu. Ak náhodou nie sú zaneprázdnené školskými povinnosťami, natáčajú príbehy o svojom každodennom živote, ktoré na Youtube pravidelne sledujú státisíce ľudí.