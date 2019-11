Klaudia Fiolová

Dnes o 18:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní 10 rokov nejedla mäso. Stačil jeden burger a nielenže sa k nemu vrátila, ale stala sa mäsiarkou

Príbeh, ktorý obletel celý svet. Kvôli zdravotným problémom opäť začala jesť mäso a založila si vlastné podnikanie. Dnes je z nej úspešná mäsiarka a učí ľudí, prečo by mali jesť kvalitné mäso.

— Foto: Instagram@tammois, Facebook/Tammi Jonas

TORONTO 4. novembra - Austrálčanka Tammi Jonas nejedla celé desaťročie žiadne mäso. Bola vegetariánkou, ktorá sa stravovala veľmi zdravo, jedla len organické potraviny a pestovala zeleninu doma. Keď ale otehotnela, zistili jej anémiu, teda chudokrvnosť. To bolo pre ňu zlomovým bodom a začala opäť jesť mäso. Keďže jej chýbalo v tele železo, snažila sa ho doplniť aj tým, že opäť sa vrátila k jedlu, ktoré 10 rokov na jej jedálničku nemalo miesto. A nielen to. Ako informuje portál CTW News, nová životospráva jej priniesla aj nové povolanie.

Z vegeratiánky sa stala mäsiarka

Celý svet rýchlo obletela správa, že zo ženy, ktorá nekonzumovala dlhé roky mäso, sa stala mäsiarka. Založila si vlastné podnikanie a podľa jej slov by mäso malo figurovať v každom jednom jedálničku. Bez ohľadu na rôzne diéty. „Konzumácia mäsa má vplyv na zmenu klímy. Niektorí ľudia sa preto cítia vinní a radšej nejedia mäso. Ja sa im ale snažím ukázať, že sa nemusia cítiť za to vinní. Každý by mal ale dbať na pôvod mäsa, ktorý skonzumuje," hovorí Tammi. Ako 19-ročná prestala jesť mäso, lebo si prečítala knihu od austrálskeho filozofa Petera Singera o tom, ako vyzerá trh s mäsom. Zmenila stravovacie návyky a vydržalo jej to dovtedy, kým nezačala mať zdravotné problémy. Pri treťom tehotenstve jej zistili chudokrvnosť a chýbajúce železo sa rozhodla doplniť práve mäsom, ktoré je plné tejto látky.

Keď začala jesť mäso, zlepšil sa jej zdravotný stav

Podľa jej slov jej pomohlo práve to, že si opäť zaradila mäso do svojho jedálnička. Mäso však kupovala jedine od dodávateľov, ktorí vychovávajú zvieratá eticky. Zvieratá totiž musia žiť na farmách, kde sa o nich starajú a dostávajú kvalitné potraviny. „Bola som v práci, keď som si povedala, že taký burger by to všetko mohol napraviť," prezradila Tammi pre portál Metro.co.uk.

To, že sa stala neskôr sama mäsiarkou, vôbec nebola náhoda. Sama bola vychovávaná v prostredí, kde chovali zvieratá na farme. Keďže chcela dohliadať na kvalitu mäsa, sama sa rozhodla, že si založí firmu a bude chovať zvieratá. „Zvieratá väčšinou žijú v prostredí, kde sa necítia dobre. Ja sa im snažím vytvoriť prostredie, kde majú čo najmenej stresu a to hlavne v posledný deň," vysvetľuj mäsiarka. Podľa jej slov sa čoraz viac ľudí opäť vracia k lokálnym výrobkom. Hoci nechce, aby ľudia jedli menej zeleniny, zdôraznila, že nadmerné oranie poľnohospodárskej pôdy je skutočným problémom pre prírodu.