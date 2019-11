Na materskej nechcela behať len od plienok k práčke, založila skupinu pre šikovné mamy, kde ich je dnes 40-tisíc

Klaudia Fiolová

Projekt s názvom Čo dokáže mama je skvelým nástrojom na to, aby mamičky vedeli spropagovať svoje výrobky a služby a predstavili ich svetu. Ženy sa tak môžu venovať svojim koníčkom a pretaviť svoje výtvory na úspešné podnikanie.

BRATISLAVA 5. novembra - Projekt Čo dokáže mama je platforma pre všetky šikovné mamičky na Slovensku, ktoré objavili svoj talent na materskej dovolenke, alebo po jej skončení. O jej začiatkoch a úspechoch rozpráva zakladateľka projektu, Andrea Kováčová.

Vytvorenie skupiny na Facebooku viedlo autorku k nečakaným úspechom

Celé sa to začalo založením skupiny na Facebooku. Andrea vtedy ešte ani netušila, že vytvorí platformu pre všetky mamičky, ktoré si vďaka projektu budú môcť privyrobiť z pohodlia domova. „Počas mojej prvej materskej som zistila, že sa túžim realizovať. Po roku prebaľovania a každodenného behu medzi práčkou a umývačkou som zistila, že potrebujem robiť aj niečo iné. V jeden letný deň som s malou dušičkou založila skupinu na Facebooku s názvom ČO DOKÁŽE MAMA. Za jeden deň sa do tejto skupiny pridalo 500 mamičiek. Začala sa zapĺňať hačkovanými hračkami, pletenými čiapkami, obrazmi. Niektoré mamičky hneď ponúkli doučovanie angličtiny, grafické práce, rôzne poradenstvá a vydané knižky,“ spomína Andrea na začiatky projektu. Neskôr zistila, že nielen na Slovensku, ale ani nikde inde na svete neexistuje platforma pre šikovné mamy, aby mohli ukázať, čo dokážu.

Projekt pre všetky mamy, ktoré tvoria, vyrábajú alebo pomáhajú Projekt Čo dokáže mama podporuje všetky mamičky, ktoré túžia po sebarealizácii popri svojich deťoch. Každá maminka je skvelá a veľmi veľa dokáže. Jedna pečie výborné torty, iná sa našla v ručných prácach, ďalšia má skúsenosti s účtovníctvom či precvičovaním aerobiku. Tieto šikovné matky doposiaľ nemali priestor na prezentáciu svojich výrobkov a služieb a preto tvorili len pre svoju rodinu či najbližšie okolie. Vďaka tomuto projektu sa im vytvoril priestor, kde môžu predávať svoje výrobky a ponúknuť služby. Spoznajte tieto šikovné mamy aj vy a možno sa k nim tiež pridáte. Možete sa pridať do skupiny Čo dokáže mama na Facebooku, alebo si rovno otvoriť vlastný online obchodík na webe samotného projektu.

Po 5 rokoch fungovania je v skupine viac ako 42-tisíc kreatívnych mamičiek

Ženy na materskej sú podľa Andreiných skúseností veľmi kreatívne. V skupine ČO DOKÁŽE MAMA možno nájsť výrobky od výmyslu sveta. „Máme šikovné mamičky, ktoré háčkujú alebo šijú. Ďalšia skupina sú mamičky, ktoré ponúkajú služby ako doučovanie jazykov, preklady alebo programovanie. Do ďalšej kategórie patria matky spisovateľky, alebo začínajúce autorky,“ rozpráva zakladateľka projektu. Andrea sa stretáva s rôznymi profesiami a koníčkami a jeden sa jej zaryl do pamäti. „Na jeden príbeh spomínam veľmi často. Jedna mamička naprogramovala mobilnú aplikáciu pre svoje dieťa, aby sa s tým mohlo hrať. To je pre mňa také nevšedné," hovorí s úsmevom.

Ženy na materskej sa zrazu vracajú naspäť do svojich detských snov

Mamičky sa na materskej dovolenke zrazu ocitnú mimo pracovného života a ich čas najviac zaberajú ich ratolesti. „Matky sa vracajú späť k svojim detským snom. Zrazu majú pocit, že pri neustálom prebaľovaní detí a staraní sa o domácnosť chcú robiť aj niečo zručnejšie. Veľa žien sa počas materskej dovolenky práve v ručných prácach. Keď vidia, čo deti robia a čo ich napĺňa, prirodzene majú aj ony potrebu robiť to, čo ich naozaj baví,“ hovorí Andrea. Ženy na materskej by sa teda podľa Andrey preto mali začať venovať svojim koníčkom práve v čase, keď ich dieťatko spí.

Projekt Čo dokáže mama pomáha ženám premeniť ich záľuby na podnikanie

Matky, ktoré majú nejakú zručnosť a chcú ju aj predať, si dokážu spraviť práve cez platformu Čo dokáže mama dobrý marketing. Tisícky žien majú možnosť predstaviť svetu svoje produkty a vybudovať si vlastné podnikanie. Andrea napísala pre podnikavé mamičky aj e-knihu Materská na maximum, v ktorej zhrnula všetky dôležité kroky, ktoré potrebuje žena podniknúť, keď chce začať zarábať popri deťoch. „Máme už 42 000 aktívnych mamičiek. Na našej stránke Čo dokáže mama si po novom môžu otvoriť aj vlastný online obchod, v ktorom majú možnosť ponúkať svoje výrobky," prezradila Andrea, ktorá z mamičiek vychováva podnikateľky. Vlastný e-shop si na Andreinej platforme vytvorilo už 1366 mamičiek, ktoré predávajú takmer 10 000 ručne tvorených výrobkov, služieb a vlastných vydaných knižiek. Každý rok sa organizujú aj dve súťaže, kde sa hodnotia najlepšie výrobky matiek a pri príležitosti Valentína sa hľadá najkrajší výrobok so srdiečkovým motívom. Najväčšia súťaž projektu Čo dokáže mama O najkrajší výrobok od mamky za rok 2019 napríklad prebieha práve teraz a môže sa do nej prihlásiť každá mamka so svojou ručnou prácou.

Mamičky zamestnávajú mamičky

V tíme Čo dokáže mama pracuje 15 ľudí. Medzi nimi sú samé mamičky. „Nie je to už len o predaji, ale aj o podporných akciách. Poskytujeme poradenstvo pre začínajúce mamy podnikateľky. Robíme aj pravidelné aukcie, kde spoločne pomáhame hendikepovaným deťom. 250 mamičiek venuje svoj výrobok, ktorý sa následne vydraží na Facebooku a výťažok putuje na liečbu detí," vysvetľuje Andrea. Na charitatívnych aukciách vyzbierali už 25 000 € pre rodiny v núdzi.

„Mamky, znovu uverte v krásu svojich snov a pridajte sa k nám. Spolu ukážeme svetu, čo dokáže mama,“ vyzýva Andrea.

Viac sa dozviete v priloženom videorozhovore.