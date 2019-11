TASR

Dnes o 10:20 čítanie na minútu 0 zdieľaní F1: Pred 6-násobným majstrom Hamiltonom je už iba Schumacher, Brit ďakoval aj Laudovi

Hamilton zvykne po svojich víťazstvách vyzdvihovať prácu celého tímu, ďakovať rodine a všetkým, ktorí ho podporujú. Ani jeho vyjadrenia po zisku šiesteho titulu nevybočili zo zaužívaných koľají, pričom zdôraznil, že zdanlivé klišé myslí maximálne úprimne.

Na snímke 6-násobný majster Lewis Hamilton. — Foto: TASR/AP

Austin 4. novembra (TASR) - Double tímu Mercedes na Veľkej cene USA F1 potvrdilo dominanciu nemeckej stajne v sezóne 2019. „Strieborné šípy“ získali v predstihu Pohár konštruktérov, Lewis Hamilton spečatil šiesty majstrovský titul a jeho tímový kolega Valtteri Bottas si víťazstvom zabezpečil konečné druhé miesto. Pre Mercedes je to šieste majstrovské double za sebou, čím prekonal rekord Ferrari z rokov 2000 až 2004.

Pred VC USA bolo veľmi pravdepodobné, že práve v Austine Hamilton spečatí svoj šiesty titul. K prekazeniu osláv by došlo iba v prípade, že by zvíťazil Bottas a Brit by zároveň skončil prinajlepšom na ôsmom mieste. Jazdci Mercedesu však potvrdili konzistentnú formu a bez väčších problémov získali double. „Je to veľký deň pre náš tím. Všetci členovia odviedli výbornú prácu, mali sme rýchle zastávky v boxoch a aj naše monoposty fungovali výborne. V závere už nebolo v mojich možnostiach udržať sa pred Valtterim. Gratulujem mu k víťazstvu, bol to aj jeho víkend,“ konštatoval Hamilton.

V minulosti dokázal šesťkrát triumfovať v Austine a hoci chcel majstrovský titul spečatiť ďalším prvenstvom, zatiaľ nezaradil Veľkú cenu USA k tým, na ktorých zvíťazil sedemkrát (Kanada, Maďarsko). Veľmi ho to však nemrzelo, keďže triumfoval celý jeho tím a 34-ročný Brit sa šiestym titulom majstra sveta odpútal v historickom poradí od tretieho Juana Manuela Fangia (5 titulov). Na čele je Michael Schumacher so siedmimi celkovými prvenstvami.

„Máme skvelý tím, potvrdzujeme to už niekoľko sezón. Jeho vizitka sú double, môj šiesty titul, ale aj Pohár konštruktérov, ktorý sme si zabezpečili už dávnejšie,“ poznamenal Hamilton. V USA získal za druhé miesto 18 bodov, v celkovom poradí ich má 381 a majstrovský titul už ani teoreticky nemôže získať druhý Bottas (314), keďže v hre je už iba maximálne 52 bodov. Hamilton zvykne po svojich víťazstvách vyzdvihovať prácu celého tímu, ďakovať rodine a všetkým, ktorí ho podporujú. Ani jeho vyjadrenia po zisku šiesteho titulu nevybočili zo zaužívaných koľají, pričom zdôraznil, že zdanlivé klišé myslí maximálne úprimne. Nezabudol ani na nedávno zosnulého trojnásobného svetového šampióna Nikiho Laudu, ktorý Hamiltonovi veľakrát pomohol: „Veľmi mi chýba. Viem, že po kvalifikácii by mi povedal, že mi platí veľmi veľa, ale po pretekoch by dal predo mnou čiapku dole. Bez neho by som toto všetko určite nedokázal. Viem, že je tu so mnou, s nami.“