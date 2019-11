Ľubomíra Somodiová

Dnes o 12:00 čítanie na minútu 0 zdieľaní DiCaprio sa stretol s Gretou Thunbergovou: Takto opísal mladú aktivistku

„Bola to pre mňa česť.“ Povedal obľúbený hollywoodsky herec Leonardo DiCaprio o prvom stretnutí s klimatickou aktivistkou Gretou Thunberg.

Dicaprio a Greta chcú spojiť sily v boji proti klimatickým zmenám. — Foto: Instagram / leonardodicaprio

NEW YORK 4. novembra – Leonardo DiCaprio, ktorý na striebornom plátne naposledy hviezdil v Tarantiovom filme Vtedy v Hollywoode, je okrem svojho hereckého umenia známy aj snahou o záchranu planéty. Dôkazom je jeho nadácia The Leonardo DiCaprio Foundation, ktorá bojuje proti klimatickým zmenám a pomáha zachraňovať divo žijúce zvieratá.

Za záchranu planéty spoja svoje sily

Mladá švédska aktivistka Greta Thunberg na DiCapriovi zanechala dobrý dojem. Obaja sa nedávno stretli, aby sa porozprávali o boji proti klimatickým zmenám. Po stretnutí obľúbený herec zverejnil na svojom instagramovom profile dve fotky, na ktorých je on a Greta. V popise pod fotkou zdôraznil, že Greta je líderkou dnešnej doby a budíček pre svetových lídrov. „Greta Thunberg sa stala líderkou dnešnej doby. História ukáže, čo sme dnes spravili pre to, aby sme pre ďalšie generácie zabezpečili, aby sa mohli tešiť z rovnakej krásnej planéty,“ napísal herec a dodal: „Dúfam, že to, čo Greta hovorí, zobudí lídrov po celom svete a presvedčí ich, že čas nečinnosti sa skončil.

Herec a mladá aktivistka našli spoločnú reč. Foto: Instagram / leonardodicaprio

DiCaprio v príspevku tvrdí, že si s Gretou sľúbili vzájomnú podporu v nádeji, že sa im podarí zaistiť našej planéte svetlejšiu budúcnosť.