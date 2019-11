TASR

Vicepremiér Richard Raši odcestoval do Číny, chce podporiť slovenské firmy

V Číne chce Slovensko predstaviť ako krajinu, ktorá podporuje inovačné prostredie a má záujem o nové technológie.

Na snímke vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši počas výjazdového zasadnutia Vlády SR v Kežmarku 23. októbra 2019. — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 3. novembra (TASR) - Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) odcestoval v nedeľu na pracovnú cestu do Číny. V najbližších dňoch sa zúčastní na otvorení špecializovanej dovozovej výstavy China International Import Expo 2019 v Šanghaji, na stretnutí čínskych a slovenských firiem v Pekingu a na Fóre pre spoluprácu malých a stredných podnikov Číny a krajín strednej a východnej Európy v Cchang-čou. Cestuje s ním aj podnikateľská delegácia, zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby SR a Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).

Vicepremiér Raši chce v Číne predstaviť Slovensko ako krajinu, ktorá podporuje inovačné prostredie a má záujem o nové technológie. Návšteva by mala urýchliť rozvoj vedecko-výskumnej spolupráce, predstaviť čínskym partnerom nové technológie a inovačné riešenia zo Slovenska, a tiež vytvoriť priestor na nadviazanie kontaktov a spolupráce pre slovenské technologické firmy a inovačné spoločnosti.

Oficiálny program podpredsedu vlády sa začne v utorok (5. 11.) na veľtrhu China International Import Expo 2019 v Šanghaji. V stredu (6. 11.) by mal vicepremiér okrem iného navštíviť Východočínsku univerzitu v Šanghaji (ECNU), ktorá dlhodobo spolupracuje so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave na rozvoji ekomesta na ostrove Čchung-ming.

Pracovný program Rašiho bude pokračovať vo štvrtok (7. 11.) v Pekingu rokovaním s najvyššími čínskymi predstaviteľmi a v piatok (8. 11.) stretnutím s vedením mesta Peking. V sobotu (9. 11.) by sa mal vicepremiér zúčastniť na otvorení 2. fóra pre spoluprácu malých a stredných podnikov Číny a krajín strednej a východnej Európy v meste Cchang-čou v provincii Che-pej. Raši by sa mal do vlasti vrátiť v nedeľu (10. 11.).