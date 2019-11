Lewis Hamilton sa po šiestykrát stal majstrom sveta F1

Austin 3. novembra (TASR) - Britský pretekár Lewis Hamilton na Mercedese získal 6. titul majstra sveta F1. Na Veľkej cene USA finišoval na 2. mieste a v priebežnom poradí má už nedostihnuteľný náskok. V počte majstrovských titulov sa osamostatnil na 2. mieste za Michaelom Schumacherom, ktorý ich získal sedem.

Na VC USA triumfoval Hamiltonov tímový kolega Fín Valtteri Bottas, tretí skončil Holanďan Max Verstappen na Red Bulle. Do konca šampionátu F1 ostávajú ešte dve podujatia, najbližšie je na programe 17. novembra v Brazílii.

Víťaz kvalifikácie Bottas si po štarte postrážil prvé miesto. Jeho tímový kolega Hamilton sa rýchlo dostal z piatej priečky na tretiu, keď predbehol oba monoposty Ferrari. Od úvodných metrov boli viditeľné Vettelove problémy s monopostom, pre ktoré najskôr stratil niekoľko priečok a v 9. kole definitívne odstúpil z pretekov. Nemec doplatil na nerovnosti na trati a v jednej zo zákrut sa mu poškodilo zavesenie ľavého predného kolesa.

Na čele sa tak sformovala trojica Bottas - Verstappen - Hamilton. Ich zastávky v boxoch boli bezproblémové, na rozdiel od Leclerca, ktorý sa vrátil až na 6. priečku. Bottas išiel na dve zastávky, Hamilton na jednu a vďaka tomu s usadil pred Fínom. Ten mal však novšie pneumatiky a vďaka tomu sa v 52. kole dostal pred Hamiltona.

hlasy (zdroj: Sport 2):

Valtteri Bottas, víťaz: "Je to veľmi pekné víťazstvo. Odvčera som mal dobré pocity a tušil som, že by to mohlo dobre dopadnúť. Moje dve zastávky však neboli plánované. Lewisovi gratulujem k titulu, no trochu ma mrzí, že som ho počas sezóny nepreháňal trochu viac. Verím, že to bude o rok lepšie."

Lewis Hamilton, 2. miesto: "Lomcujú mnou emócie. Som šťastný, že môj tím, moja široká rodina sú stále pri mne. Dnes som nečakal, že to bude iba na jednu zastávku. Veľmi srdečne ďakujem celému tímu za celoročnú prácu. Na mojom titule má veľkú zásluhu. Môj otec mi v detstve povedal, aby som sa nikdy nevzdával. Toho sa držím. Stále sa cítim svieži a vždy chcem vyhrať preteky."

Max Verstappen, 3. miesto: "Boli to dobré preteky, tretie miesto berieme. Dúfam, že v budúcom roku viac popreháňam Lewisa."