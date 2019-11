TASR

Netradičná dušičková prehliadka. Stanišovskú jaskyňu ovládli čerti

Netradičná dušičková prehliadka Stanišovskej jaskyne pritiahla v sobotu do Jánskej doliny zástupy turistov.

Na snímke čertice v Stanišovskej jaskyni. — Foto: TASR/Miroslava Mlynárová

Liptovský Ján 2. novembra (TASR) – Netradičná dušičková prehliadka Stanišovskej jaskyne pritiahla v sobotu do Jánskej doliny zástupy turistov. Tajuplnú cestu plnú pekelných bytostí, zážitkov a hľadania zázračných slov si prišli vychutnať najmä rodiny s deťmi. Pod zemou našli obrovského pavúka, duchov a strigy či klasický jaskyniarsky rebrík.

Podľa organizátora podujatia Jiřího Vyhnala majú dušičkové vstupy do Stanišovskej jaskyne dlhoročnú tradíciu. Netradičnú cestu do podzemia každý rok absolvuje niekoľko stoviek návštevníkov. „Povedali sme si, že Dušičky sú krásny termín na takéto podujatie. Vzhľadom na to, že cintoríny svietia, my máme jaskyňu, tak prečo to nespojiť. Vymysleli sme program, ktorý pritiahne nielen deti, ale celé rodiny," priblížil Vyhnal.

Na snímke vstupná brána do Stanišovskej jaskyne v Liptovskom Jáne Foto: TASR/Miroslava Mlynárová

Na snímke čertice v Stanišovskej jaskyni. Foto: TASR/Miroslava Mlynárová

Cieľom dušičkovej prehliadky je cez dekorácie a krátke scénky priblížiť podzemie, no najmä nabudiť deti, aby plnili úlohy, hľadali a nebáli sa. „Aby prekonali strach komunikovať s duchmi, ježibabou alebo čertmi. A my dospelí sa tu tiež môžeme trošku pozabávať," poznamenal organizátor.

Detskí návštevníci v rámci sobotňajšieho podujatia hľadajú zázračné slová. „Sprievodcovia privádzajú deti do ríše rozprávok. Na poslednom stanovišti, v našom väzení, kde sú uväznené zázračné slová, budú možno mnohí aj prekvapení. Ide o slová ďakujem, dobrý deň či dovidenia. To sú tie zázračné slová, ktoré mnohým ľuďom chýbajú, a nejde len o deti," doplnil.