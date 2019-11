TASR

Dnes o 15:26 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Paulína Fialková ide do novej sezóny s novou zbraňou a za najvyššími cieľmi

Prvé preteky Svetového pohára v biatlone sú naplánované vo švédskom Östersunde 30. novembra.

Paulína Fialková — Foto: TASR/Dušan Hein

Banská Bystrica (TASR) – Biatlonistka Paulína Fialková vstupuje do novej sezóny Svetového pohára 2019/2020 v pozícii slovenskej jednotky. Absolvovala už sústredenie v rakúskom stredisku Ramsau a na záverečnú fázu prípravy odcestuje 7. novembra do švajčiarskeho Lenzerheide na sedemnásť dní. Prvé preteky Svetového pohára v biatlone sú naplánované vo švédskom Östersunde 30. novembra.

Keďže najúspešnejšia slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová oficiálne ukončila športovú kariéru, veľké nádeje sa vkladajú práve do šiestej ženy uplynulého ročníka SP P. Fialkovej. „Formu začneme ladiť až teraz vo švajčiarskom Lenzerheide. Zatiaľ ide všetko podľa plánov. V Ramsau sme mali výborné podmienky, pretože celý deň svietilo slnko a trať bola zrána primrznutá, sneh teda držal dobre pohromade. Vo Švajčiarsku sa bude dať tiež lyžovať, je tam technický sneh. Vlani sme tam boli a podarilo sa nám kvalitne natrénovať. Z tohto sústredenia sme si doviezli dobrú formu k začiatku sezóny, takže verím, že to bude i teraz ideálna príprava na novú sezónu. V lete som nemala možnosť porovnať sa s konkurenciou na letných majstrovstvách sveta, preto som vo väčšom očakávaní, aký výsledok dosiahnem v prvom kole Svetového pohára," uviedla 27-ročná slovenská reprezentantka.

Chce siahať na najvyššie priečky

Fialková by rada v nasledujúcej sezóne siahala na najvyššie priečky. „Vlani som bola neustále iba tá druhá, takže vnútorná motivácia, tak moja ako i celého tímu, spočíva v tom, aby som sa podstavila na ten najvyšší stupienok. Všetci robíme pre to maximum a po prvom "sveťáku" uvidíme, kde sa nachádzame, ako na tom sme a čo treba ešte zmeniť do konania majstrovstiev sveta. Ak v Östersunde nedosiahnem dobrý výsledok, rozhodne nejdeme robiť paniku. Ešte zostane veľa času na vyladenie formy. Ciele mám však pred touto sezónou prirodzene najvyššie," uviedla.

Dôležitou súčasťou dobrých výkonov aktuálnej slovenskej biatlonovej jednotky je aj zbraň. Na jar sa Fialkovej tím rozhodol pre zmenu, ktorá by sa mala pozitívne odzrkadliť v úspešnosti streľby. „S novou zbraňou a hlavne pažbou, ktorá sa viackrát od jari menila, sme nateraz spokojní. Mali sme veľa času sa s ňou zžiť, verím, že prinesie výsledky. Vlani sme dosiahli v celkovom hodnotení 87% úspešnosť streľby. Určite by som bola rada, keby sme sa dostali na úroveň 90 percent," uviedla pre TASR strelecká trénerka Fialkovej Anna Murínová.

Stretnutie s fanúšikmi

Paulína Fialková sa v nedeľu stretla v Banskej Bystrici so svojimi fanúšikmi v nákupnom centre Európa pri otvorení predajne 4F. Rozdávala autogramy, fotografovala sa a prejavovala úprimnú radosť z podpory, ktorú jej ľudia prejavovali pred blížiacou sa novou sezónou 2019/2020.

„Takýchto príležitostí stretnúť sa s fanúšikmi nemám veľa, pretože celý rok trénujeme alebo súťažíme v zahraničí a doma som málokedy. Navyše mám už dnes po tréningu, takže je to pre mňa veľmi milé strávené nedeľné popoludnie s fanúšikmi. Sú veľmi dôležitou časťou nášho športu a aj samotného výkonu. Pre mňa je tiež podstatné, aby ma mohli na živo vidieť, spoznať. Tým, že ma podporujú, tak chcem im to aj takto osobnými stretnutiami vrátiť," dodala Fialková.