Tipsport liga: Kamzíci z Popradu ulovili centra Preisingera

Po 20-tich kolách sa popradskí "kamzíci" nachádzajú na neuspokojivom deviatom mieste tabuľky.

Na snímke útočník Miroslav Preisinger — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Poprad 3. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Miroslav Preisinger sa stal novou posilou tipsportligového HK Poprad. Dvadsaťosemročný center naposledy pôsobil v HKM Zvolen, vedenie tamojšieho klubu s ním však ukončilo zmluvu pre porušenie životosprávy.

Po 20-tich kolách sa popradskí "kamzíci" nachádzajú na neuspokojivom deviatom mieste tabuľky. Po minulotýždňovom príchode nového trénera Petra Mikulu sa teraz udiala ďalšia zmena v hráčskom kádri. Preisinger má za sebou už viacero angažmánov, pričom stihol okúsiť aj českú najvyššiu súťaž v drese Plzne.

„Mal som viacero ponúk, no pár chalanov tu poznám, je tu pekné prostredie a taktiež raňajky zadarmo v AquaCity (smiech). Som rád, že som tu a dúfam, že sa mi bude v novom pôsobisku náležite dariť. Prichádzam sem s tímovými, ale aj osobnými ambíciami. Pevne verím, že budeme tou tabuľkou stúpať pomaličky hore. Mužstvo na to určite máme a ja dúfam, že k tomu pomôžem. Všetko sa to však udialo veľmi rýchlo, takže s trénermi som sa porozprávať ešte nestihol. Určite si však sadneme a uvidíme, čo si na mňa trénerský tím pripravil," citoval útočníka oficiálny web Popradu.

„Sme veľmi šťastní, že sa nám podarilo Preisingera podpísať. Jedná sa o slovenského centra v najlepších rokoch a my veríme, že bude pre náš tím náležitou posilou," dodal športový riaditeľ Ľudovít Jurinyi.