TASR

Boxer Alvarez knockoutoval Kovaľova v 11. kole a má titul aj v poloťažkej váhe

Mexický profesionálny boxer Saul Canelo Alvarez získal titul majstra sveta aj vo štvrtej hmotnostnej kategórii.

Sergej Kovaľov (vľavo) a Canelo Alvarez — Foto: TASR/AP

Las Vegas 3. novembra (TASR) - Mexický profesionálny boxer Saul Canelo Alvarez získal titul majstra sveta aj vo štvrtej hmotnostnej kategórii. V nedeľu v Las Vegas v 11. kole knockoutoval ruského šampióna organizácie WBO v poloťažkej divízii (do 79,38 kg) Sergeja Kovaľova a pridal tak ďalší k opaskom v ľahkej strednej, strednej a superstrednej váhe.

Dvadsaťdeväťročný Alvarez tak už má na konte 53 víťazstiev (36 KO), 1 prehru, 2 remízy, 36-ročný Kovaľov má bilanciu 34 víťazstiev (29 KO), 4 prehry, 1 remíza. Až do dramatickej koncovky duel veľa vzrušenia nepriniesol. Rus držal Mexičana na dištanc až do rozhodujúcej kombinácie ľavačka-pravačka, práve na takýto úder čakal Alvarez celý zápas.

„Je to ďalší krok v mojej kariére. Canelo tvorí históriu, to je isté. Môj plán bol jasný, musel som byť trpezlivý. Vedeli sme, že to potrvá istý čas, kým ho dostanem. Som v tejto divízii nový, ale celkovo to je úspech. Bolo to vyrovnané, mal dobrú defenzívu. Zbieral bod za bodom, sústredil sa na to. Ale my sme vedeli, že to príde a všetko vyšlo ako sme naplánovali," citovala agentúra AFP šampióna, ktorý v momente víťazného úderu viedol u rozhodcov aj v bodovaní 96:94, 96:94 95:95

„Po šiestom kole som už bol dosť unavený. Mal som inštrukcie viac udierať. Už na to však nebolo dosť energie. Je to OK, vrátim sa," povedal Kovaľov.