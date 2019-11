TASR

Dnes o 09:55 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Špecialista na štvorhru Polášek prepisuje históriu. Toto sa podarilo iba Mečířovi

Slovenský tenista Filip Polášek so svojim partnerom Ivanom Dodigom síce do finále v Paríži nepostúpil, čaká ho však vytúžený turnaj majstrov a umiestnenie v TOP 10.

Slovensko-chorvátsky deblový pár Filip Polášek (tvárou) a Ivan Dodig — Foto: TASR/AP

Paríž 2. novembra (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek s Chorvátom Ivanom Dodigom sa neprebojovali na finále štvorhry na turnaji ATP Masters 1000 v Paríži. V semifinále prehrali v hale Bercy ako nasadené osmičky s ruským párom Karen Chačanov, Andrej Rubľov 6:7 (7), 6:0, 9:11.

V supertajbrejku nevyužili tri mečbaly. Chačanov s Rubľovom nastúpia v nedeľu v dueli o titul proti domácemu francúzskemu páru Nicolas Mahut, Pierre-Hugues Herbert. V prvom sete si Polášek s Dodigom i obaja ruskí hráči držali svoje podania a tak na rad prišiel tajbrejk, v ktorého koncovke sa presadili Chačanov s Rubľovom. Polášek následne požiadal o medical time out.

Po návrate na dvorec s Dodigom ovládli parížsky center a súperom v druhom sete uštedrili "kanára". V supertajbrejku viedli 9:6, no Rubľov potom vyhral oba svoje servisy a po dvojchybe Poláška s Chačanovom vyrovnali na 9:9. Rusi boli v laufe, získali aj ďalšie dva body a postúpili do finále.

Poláškovi chýbala energia

„Bol to tesný zápas, v ktorom sme nevyužili šance vrátane troch mečbalov. Myslím si, že dnes sme už nemali toľko energie, najmä ja. Celý zápas som ťahal nohy za sebou a bol som rád, že som rád. V priebehu prvého setu, keď som sa rozbehol za jednou loptou, ma pichlo v oblasti členka. V tajbrejku ma to bolelo, bol som rád, že chodím, Bolo to otravné, preto som pred začiatkom druhého setu požiadal o medical time out. Fyzioterapeut mi povedal, že s tým sa moc nedá urobiť, dal mi prášky proti bolesti a hral som ďalej. Nemalo by to byť nič vážne," povedal v rozhovore pre TASR Polášek.

V Paríži tak nebude bojovať o 15. deblový titul na ATP Tour, tretí po boku Dodiga. V auguste obaja triumfovali na podujatí Masters 10000 v Cincinnati, v októbri nenašli premožiteľov v Pekingu. Skvelú sezónu korunovali postupom na prestížny turnaj majstrov (10.-17. novembra).

Prvýkrát v TOP 10 deblového rebríčka

Do Londýna odlietajú v utorok, keď je v metropole Anglicka na programe slávnostný žreb. „Na turnaj majstrov sa s Ivanom už veľmi tešíme. Je tam osem najlepších párov na svete, bude to veľmi ťažké. Na druhej strane päť dvojíc sme už zdolali, s dvomi sme ešte nehrali. Pred súpermi máme rešpekt, no nikoho sa nebojíme. Očakávam veľmi vyrovnané zápasy, bude rozhodovať pár lôpt, chlieb sa bude lámať v koncovkách. Keď budeme oddýchnutí a budeme na tom kondične i psychicky dobre, verím, že to zvládneme. Uvidíme, ako to dopadne."

Polášek figuruje v onlajn vydaní svetového deblového rebríčka ATP už na desiatom mieste - najvyššie v kariére. Po Miloslavovi Mečířovi sa stal iba druhým Slovákom v histórii, ktorý sa vo štvorhre prebojoval do Top 10. Do rebríčka ATP si 34-ročný zvolenský rodák pripíše 360 bodov a s Dodigom si rozdelia finančnú prémiu vo výške 69.680 eur.