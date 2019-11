TASR

NBA: Sixers uspeli v Portlande vďaka trojke v poslednej sekunde

Sixers tak zaznamenali piate víťazstvo za sebou a stále v ročníku nepoznajú chuť prehry.

Furkan Korkmaz z Philadelphie po víťaznej trojke proti Portlandu — Foto: TASR/AP

New York 3. novembra (TASR) - Basketbalisti Philadelphie zvíťazili v zápase zámorskej NBA na palubovke Portlandu 129:128, keď v dramatickej koncovke premenil 0,4 sekundy pred koncom víťaznú trojku Furkan Korkmaz. Sixers tak zaznamenali piate víťazstvo za sebou a stále v ročníku nepoznajú chuť prehry.

„Ani som nevedel, čo mám cítiť alebo robiť. Bola to moja najlepšia strela v kariére. Splnený sen. V tréningu pomerne dosť trojky trénujeme. Vedel som, že keď zostanem voľný, mohol by som vystreliť. Bol som pripravený, keď som tam išiel," citovala Turka agentúra AP.

Milwaukee si na domácej palubovke poradilo s úradujúcim šampiónom Torontom 115:105 najmä vďaka výkonu Giannisa Antetokounmpoa, ktorý strelil 36 bodov a pridal 15 doskokov, 8 asistencií a 4 bloky. Bol to prvý vzájomný duel súperov od finále Východnej konferencie posledného play off.

„Určite som mal veľkú motiváciu. Vyradili nás v boji o finále. Ale už sa veľa zmenilo. No samozrejme, do takéhoto zápasu idete trošku tvrdšie, má to predsa o trochu viac šťavy," povedal Grék.