TASR

Dnes o 08:35 čítanie na 8 minút 0 zdieľaní NHL: Boston s Chárom a Cehlárikom poľahky zvíťazil nad Ottawou

Hokejisti Bostonu zvíťazili v zápase zámorskej NHL v noci na nedeľu na domácom ľade nad Ottawou 5:2.

Danton Heinen (v strede) v Bostonu sa raduje z gólu — Foto: TASR/AP

New York 3. novembra (TASR) - Hokejisti Bostonu zvíťazili v zápase zámorskej NHL v noci na nedeľu na domácom ľade nad Ottawou 5:2. V drese víťazov odohrali duel Slováci Zdeno Chára a Peter Cehlárik, nebodovali však. V bránke Bruins chytal Fín Tuuka Rask, Slovák Jaroslav Halák mu kryl chrbát zo striedačky. Český útočník David Pastrňák strelil gól a pridal dve asistencie.

Boston vyhral piaty duel za sebou, k čomu opäť výrazne prispela prvá formácia. Pastrňák (1+2), Patrice Bergeron (1+1) a Brad Marchand (1+1) nazbierali spolu sedem kanadských bodov. Marchand bodoval v dvanástom zápase za sebou, Pastrňák natiahol sériu na 11 duelov a s 27 bodmi je na čele produktivity NHL.

Mrazivé zranenie Sabourina

Skóre zápasu otvoril práve Pastrňák, keď už po 77 sekundách hry využil presilovku. O dve minúty neskôr zavládlo v TD Garden mrazivé ticho, keď útočník Senators Scott Sabourin ostal po strete s Davidom Backesom nehybne ležať a z ľadu ho odniesli na nosidlách.

Sabourin po náraze do Backesa pravdepodobne stratil vedomie a nekontrolovateľne padol hlavou na ľad. Na pomoc mu okamžite prišli zdravotníci oboch tímov, pretože situácia bola vážna. Nehralo sa 11 a pol minúty. Sabourin strávil noc v nemocnici, podľa Senators bol pri vedomí a rozprával.

Duel pre zranenie hornej časti tela nedohral ani Backes, ktorý napriek tomu, že incident vôbec nezavinil, bol z incidentu evidentne rozrušený a do očí sa mu tlačili slzy. „Po takej nepríjemnej situácii bolo náročné sa skoncentrovať a pokračovať v zápase. Vaše myšlienky sú so Scottom a Davidom," povedal pre tsn.ca Bergeron, ktorý si neskôr v zápase pripísal 500. asistenciu v NHL.

Dallas pokračuje v dobrej forme

Po dvoch tretinách bol vyrovnaný stav 2:2, Boston rozhodol tromi gólmi v záverečnej časti. Cehlárik vo svojom druhom zápase v tejto sezóne bol na ľade necelých 10 minút, Chára odohral 23 minút a 54 sekúnd.

Montreal prehral v Dallase 1:4, útočník Canadiens Tomáš Tatar sa prvýkrát po troch zápasoch bodovo nepresadil. V domácom drese absentoval zranený obranca Andrej Sekera. Dva góly Stars, vrátane úspešného trestného strieľania, strelil ruský útočník Denis Gurjanov, ďalšie pridali Alexander Radulov a Miro Heiskanen.

„Bolo to náročné, pretože sme včera hrali v Colorade a leteli sme domov. Na oddych bolo málo času, o to viac si víťazstvo ceníme," povedal 22-ročný útočník pre nhl.com. Dallas sa po slabom štarte dostáva do formy, vyhral tretí zápas za sebou a šiesty z posledných siedmich. Tatar bol na ľade 15 minút a na brankára Bena Bishopa vyslal štyri strely. Sekera podľa miestnych médií už korčuľoval a do akcie by sa mal vrátiť v utorok proti Coloradu.

