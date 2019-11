TASR

Tipsport liga: Útočník Murček zamieril na hosťovanie do Košíc

Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.

Na snímke zľava Michal Murček (Detva) a Gábor Gilbert (Banská Bystrica) — Foto: TASR/Ján Krošlák

Košice 2. novembra (TASR) - Tipsportligový hokejový klub HC Košice získal na hosťovanie z prvoligového HK Martin útočníka Michala Murčeka. Skúsený center dostane v tíme "oceliarov" šancu v nedeľňajšom zápase 20. kola proti Nitre a o jeho ďalšom zotrvaní sa rozhodne počas blížiacej sa reprezentačnej prestávky. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.

Murček začal sezónu 2019/2020 v prvoligovom Martine, za ktorý odohral 17 zápasov s bilanciou 12 gólov a 12 asistencií. V minulom ročníku obliekal dres tipsportligovej Detvy. V 63 zápasoch získal celkovo 49 bodov (24 gólov, 25 asistencií), čím si vytvoril osobné maximum v najvyššej slovenskej súťaži.

„S vedením HK Martin sme sa dohodli na Michalovom hosťovaní vzhľadom na odchod Juraja Bezúcha do Trenčína a rozsiahlejšiu maródku v tíme. Na Murčeka sme mali už dlhodobo výborné referencie a čakali sme na vhodný okamih osloviť ho. Dohoda znie, že za nás odohrá zápas proti Nitre, následne bude s tímom trénovať počas reprezentačnej prestávky a keď nám zapadne do koncepcie a presvedčí trénerov, sme rozhodnutí ponúknuť mu kontrakt do konca sezóny," poznamenal športový manažér HC Košice Jan Šťastný.