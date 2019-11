TASR

Grman vynechá pre zranenie Nemecký pohár

Mário Grman — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 2. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Mário Grman vynechá pre zranenie prvú reprezentačnú akciu sezóny Nemecký pohár. Obranca fínskeho tímu SaiPa Lappeenranta si poškodil zadný stehenný sval.

„Lekár povedal, že mám poškodený hamstring, teda natrhnutý zadný stehenný sval na dvadsať percent. Smola. Stalo sa to v týždni v zápase, do konca chýbala minúta a noha mi vbehla nejako zle do ľadu a vytočila sa mi. Pocítil som bolesť. Podľa lekára budem mimo 4 až 6 týždňov, ale ja verím, že sa doliečim o niečo skôr," povedal dvadsaťdvaročný Grman pre sociálne siete hráčskej agentúry AA SPORTS MANAGEMENT.