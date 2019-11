TASR

Dnes o 08:10 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní NHL: Islanders porazili Tampu a vyhrali už ôsmykrát v sérii, Washington rozdrvil Buffalo

Do zostavy Tampy sa vrátil slovenský obranca Erik Černák, ktorý odohral 18:05 minúty.

Alexander Ovečkin z Washingtonu Capitals — Foto: TASR/AP

New York 2. novembra (TASR) - Hokejisti New Yorku Islanders zvíťazili v ôsmom zápase NHL za sebou. V noci na sobotu doma zdolali Tampu Bay Lighting 5:2. Do zostavy hostí sa vrátil slovenský obranca Erik Černák, odohral 18:05 minúty a nazbieral dva mínusové body.

Pre "Ostrovanov" je to najdlhšia víťazná séria od sezóny 1989/1990, keď dokázali vyhrať deväť zápasov za sebou. „Zžili sme sa s našimi úlohami na ľade, všetci vieme, čo máme robiť. Nesnažíme sa ísť do veľkého rizika, ale hrať jednoducho a to nám prináša úspech," uviedol pre oficiálny portál súťaže člen prvého útoku Islanders Anders Lee.

Práve elitná formácia domácich sa najväčšou mierou podieľala na víťazstve. Všetci traja útočníci (Lee, Barzal, Bailey) dosiahli gól i asistenciu, Lee mal na konte dokonca dve finálne prihrávky.

Washington zdolal Buffalo vďaka skvelému úvodu

Hráči Washingtonu Capitals rozhodli o svojom víťazstve nad Buffalom 6:1 expresne rýchlo. Do 11. minúty strelili štyri góly z prvých siedmich striel v zápase. V dueli sa darilo českým hokejistom, dva góly dal útočník Jakub Vrána, obranca Michal Kempný trikrát asistoval. V drese Capitals nenastúpil Richard Pánik, ktorý je od 19. októbra zaradený na listinu dlhodobo zranených hráčov.

Pre zranenie v hornej časti tela chýbal v zostave Dallasu Stars aj Andrej Sekera. „Hviezdy" dokázali na ľade Colorada vyhrať 2:1 najmä zásluhou ruského brankára Antona Chudobina, ktorý zlikvidoval 38 z 39 striel súpera.

Oba góly strelil fínsky center Roope Hintz. „Bolo to skvelé víťazstvo, od ktorého sa musíme odraziť aj do ďalších zápasov. Nemyslím si, že som teraz urobil niečo inak, jednoducho som strieľal a vyšlo to," povedal úspešný strelec pre nhl.com.

V New Jersey rozhodol forsbergovský blafák

Najdlhší priebeh mal zápas v Newarku, kde Philadelphia Flyers zvíťazila nad domácim New Jersey Devils 4:3 po samostatných nájazdoch. V nich uspel Sean Couturier „forsbergovským" blafákom a dokonal svoj skvelý výkon, keď v riadnom hracom čase dal gól a asistoval.

„Na tréningoch často skúšame realizovať nájazdy tak, ako to pred 25 rokmi na olympiáde urobil Peter Forberg. Ja som to už na tréningoch často skúšal, no v zápase som to doteraz nikdy neurobil," priznal Couturier.

Sharks súpera prestrieľali, no prehrali

San Jose Sharks síce prestrieľali svojho súpera z Winnipegu 53:19, no prehrali 2:3. „Žraloci" narážali na „stenu" v podobe brankára Connora Helleybucka. Ten sa zaskvel najmä v druhej tretine, keď predviedol 27 zásahov, celkovo v zápase 51. Pre Sharks to bola už štvrtá prehra za sebou.

Rovnako slávila efektivita úspech aj v zápase Anaheimu s Vancouverom, kde síce hostia vyhrali na strely 40:29, no o víťazstve „káčerov" 2:1 po predĺžení rozhodol 34-ročný útočník Ryan Getzlaf. Predchádzala tomu šanca hostí, po vyrazenej strele a vyhodení puku za obrancov si Getzlaf na modrej čiare spracoval puk rukavicou a potom oklamal brankára Markstroma, ktorý vykorčuľoval proti nemu.

„Snažil som sa najmä dostať puk pod kontrolu a potom som už len v rýchlosti urobil kľučku, keď som zazrel, že išiel von z bránky," povedal o bekhendovom blafáku Getzlaf, ktorý skóroval už vo štvrtom zápase za sebou.