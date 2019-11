TASR

Dnes o 21:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní V Košiciach vysadia 100 sakúr, pripomínať majú diplomatické vzťahy s Japonskom

Sakury sú darom pri príležitosti 100. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Japonskom a bývalým Československom.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Košice 31. októbra (TASR) - Spolu 100 japonských čerešní pribudne túto jeseň v Košiciach. Mesto dostalo 50 stromov od Veľvyslanectva Japonska na Slovensku v spolupráci s japonským závodom Minebea Slovakia. V jeho areáli neďaleko košického letiska pribudne zvyšných 50 takýchto stromov. Sakury sú darom pri príležitosti 100. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Japonskom a bývalým Československom.

"Jamy už máme vykopané. Plán bol taký, že stromy sa budú sadiť na jar 2020, keď je výročie. Odborníci ich však odporučili vysadiť na jeseň," povedal po podpise darovacej zmluvy generálny riaditeľ závodu Radoslav Pastorák s tým, že posadiť ich plánujú do polovice novembra. "Výšku by mali mať dva metre, na budúcu jar by už mali kvitnúť," dodal. Zdôraznil tiež, že sakury sú symbolom japonskej kultúry.

"S riaditeľom (Pastorákom, pozn. TASR) sme sa dohodli, že 50 ich bude zasadených v tomto závode a ďalšie vysadí mesto Košice na znak dobrých vzťahov s Japonskom ako takým. Tento závod bude zamestnávať 1200 zamestnancov, je to závod, ktorý si mesto Košice váži a robí všetko preto, aby vzťahy medzi mestom, závodom a Japonskom boli maximálne, najlepšie a čo najústretovejšie," uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček. Ako pripomenul, Košice sú v tomto roku Európskym hlavným mestom dobrovoľníctva, a preto tento dar vníma aj z tohto hľadiska. "Verím, že vzťahy medzi japonským veľvyslanectvom, japonskou spoločnosťou a mestom Košice budú prekvitať ako tieto krásne stromy," dodal primátor.

Tromi vytypovanými lokalitami, kde sakury pribudnú, sú zoologická záhrada (zoo), Štúrova ulica a Katkin park. V zoo plánujú vysadiť 23 kusov, pričom chcú vytvoriť priestor na vzor japonskej záhrady. "Sté výročie bilaterálnych vzťahov medzi Japonskom a bývalým Československom boli nadviazané v roku 1920, avšak tým, že tento strom má svoje špecifiká, budeme ich vysádzať teraz na jeseň pod dohľadom odborníkov," uzavrel Polaček.