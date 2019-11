TASR

Tenis-MS WTA: Plíšková poslednou semifinalistkou dvojhry

Plíšková začala proti Halepovej ako z partesu.

Česká tenistka Karolína Plíšková. — Foto: TASR/AP

Šen-čen 1. novembra (TASR) - Česká tenistka Karolína Plíšková sa stala poslednou semifinalistkou dvojhry na MS WTA Tour v čínskom Šen-čene. Nasadená dvojka zdolala v záverečnom vystúpení v purpurovej skupine turnajovú päťku Rumunku Simonu Halepovú 6:0, 2:6, 6:4. V sobotňajšom semifinále narazí na najvyššie nasadenú Austrálčanku Ashleigh Bartyovú, druhú dvojicu tvoria Ukrajinka Jelina Svitolinová a Švajčiarka Belinda Benčičová.

Plíšková začala proti Halepovej ako z partesu. V prvom sete jej vychádzalo všetko na čo siahla a súperke uštedrila "kanára". V druhom dejstve sa Halepová zlepšila, od stavu 2:2 získala štyri gemy za sebou a vynútila si tretí set, v ktorom viedla 2:0. Plíšková však následne otočila na 5:2 a zápas už dotiahla do víťazného konca. V desiatom geme premenila pri podaní Rumunky aj s prispením pásky hneď prvý mečbal.

"Zápasy so Simonou sú vždy špeciálne, pretože sme ich spolu už odohrali veľmi veľa. Dnes som bola chvíľu dole, chvíľu hore, ale napokon som to, možno aj so šťastím, dokázala," citoval Plíškovej slová po zápase web iDnes.cz.