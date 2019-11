TASR

NHL: Tatar prispel gólom a asistenciou k tretej výhre Montrealu za sebou

Dvadsaťosemročný slovenský krídelník pôsobil vo Vegas v sezóne 2017/2018.

Na snímke slovenský útočník a nová posila kanadského tímu NHL Montrealu Canadiens Tomáš Tatar. — Foto: TASR/AP

New York 1. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar si v NHL pripísal gól aj asistenciu. Dvoma bodmi pomohol Montrealu k víťazstvu nad ľade Vegas 5:4 po predĺžení. V druhom nočnom zápase uspelo Calgary v Nashville 6:5 takisto po predĺžení.

Tatar prihral už v 3. minúte na otvárací zásah Phillipa Danaulta. Sám skóroval v 54. minúte, keď znížil na 3:4 z pohľadu hostí. "Môžeme byť na nás naozaj pyšní. Vegas hrá veľmi dobre, takže získať body na tomto výjazde je zásadné. Stanovili sme si ciele a momentálne sme na správnej ceste," citoval Tatara oficiálny web NHL. V závere riadneho hracieho času vyrovnal Brendan Gallagher a obrat dokonal rozhodujúcim gólom po 26 sekundách predĺženia Max Domi. "Celkovo išlo o dôležitý duel. Brankár Keith Kinkaid chytal neuveriteľne, dal nám šancu a my sme ju využili. Ukázali sme veľkú vôľu," povedal Domi.

Dvadsaťosemročný slovenský krídelník pôsobil vo Vegas v sezóne 2017/2018. Zamieril odtiaľ práve do Montrealu a proti bývalému klubu dosiahol štvrtý gól a siedmu asistenciu v tomto ročníku. Canadiens si pripísali tretie víťazstvo za sebou a zároveň tretiu výhru za sebou vo vzájomných súbojoch s Golden Knights. Bývalý hráč Montrealu Max Pacioretty mal v drese domácich jednu asistenciu, ktorá bola jeho jubilejným 500. bodom v kariére.

Hrdinom Calgary sa stal trojbodový Matthew Tkachuk. V prvej tretine prihral na úvodný zásah Flames, v poslednej minúte riadneho hracieho času vyrovnal a 1,6 sekundy pred koncom predĺženia dal strelou pomedzi nohy aj víťazný gól na ľade Predators. "Vedel som, že zostáva veľmi málo času, našťastie to prešlo do siete. Bola to jediná možnosť a teší ma, že mi vyšla," povedal Tkachuk.