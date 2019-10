TASR

Colchester slávi žreb Ligového pohára. Vo štvrťfinále totiž nastúpi na Old Trafforde

„Práve pre takéto dni robíte futbal," povedal riaditeľ klubu Colchester United Robbie Cowling po štvrtkovom žrebe najlepšej osmičky tradičnej súťaže.

Ilustračný obrázok — Foto: Facebook/Colchester United FC

Londýn 31. októbra (TASR) - Riaditeľ anglického klubu Colchester United zo štvrtej ligy bol nadšený, keď zistil, že jeho tím nastúpi vo štvrťfinále Ligového pohára na pôde slávneho Manchestru United.

„Práve pre takéto dni robíte futbal," povedal Robbie Cowling po štvrtkovom žrebe najlepšej osmičky tradičnej súťaže. Colchester je najnižšie postavený tím, ktorý ešte zostal v súťaži. V minulosti sa stretol s „červenými diablami" dvakrát a v oboch prípadoch prehral: v sezóne 1978/79 v 5. kole Pohára FA tesne 0:1 a v ročníku 1983/84 0:2 v Ligovom pohári.

Zo žrebu sú nadšení

To však nezmarilo radosť hráčov i vedenia klubu z toho, že sa ukážu na slávnom štadióne Old Trafford. „Všetci sme nadšení z tohto žrebu. Užijeme si každú minútu," povedal Cowling pre BBC. Colchester postúpil do štvrťfinále triumfom nad taktiež štvrtoligovým Crawley (3:1), no kolo predtým dokázal po penaltách vyradiť vlaňajšieho finalistu Ligy majstrov Tottenham Hotspur.

Žreb rozhodol aj o tom, že úradujúci držitelia trofeje z Manchestru City nastúpia na pôde treťoligového Oxford United a ďalšie dve štvrťfinále budú súbojmi tímov z Premier League. Aston Villa privíta Liverpool, ktorý vyradil v prestrelke Arsenal (6:5 po rozstrele z 11 m), a Everton sa stretne doma s Leicestrom City.

Tréner "The Reds" Jürgen Klopp však pohrozil, že jeho tím na stretnutie nenastúpi, pretože termín štvrťfinále (17. decembra 20.45 h) je len deň pred semifinále MS klubov (18. decembra 20.30), no vedenie pohára už s klubom rokuje o zmene dátumu.