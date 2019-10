TASR

Dnes o 14:41 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní MS WTA Tour: Z červenej skupiny postúpili Bartyová a Benčičová

Ashleigh Bartyová — Foto: TASR/AP

Šen-čen 31. októbra (TASR) - Austrálska tenistka Ashleigh Bartyová sa stala druhou semifinalistkou dvojhry na MS WTA Tour v čínskom Šen-čene. Svetová jednotka a najvyššie nasadená hráčka turnaja si zabezpečila účasť medzi najlepšou štvoricou podujatia po štvrtkovom triumfe v červenej skupine nad Českou Petrou Kvitovou 6:4 a 6:2.

Tá jej kládla odpor len v úvodnom sete, no v piatom geme prehrala svoje podanie a Bartyová, ktorá si už v nedeľu zabezpečila post koncoročnej svetovej jednotky, sa následne ujala vedenia 4:2 a už dopodávala do víťazného konca.

V druhej sade zobrala svojej súperke hneď jej prvé podanie, následne aj druhé a dostala sa do vedenia 4:0. Kvitová ešte zdramatizovala duel, keď znížila na 2:5, ale Austrálčanka si už postup nenechala vziať. „Myslím si, že som dnes hrala veľmi dobre. Vedela som, že musím byť agresívna a som veľmi šťastná, že mám šancu pokračovať na tomto podujatí," uviedla po zápase víťazka.

Petra Kvitová Foto: TASR/AP

Kvitová triumfovala na MS WTA Tour pri svojom debute v roku 2011 a v roku 2015 bola neúspešná finalistka. Od tohto momentu však pri ďalších dvoch účastiach na podujatí nevyhrala ani jeden zápas a teraz natiahla neúspešnú sériu už na sedem duelov.

Bertensová duel s Benčičovou skrečovala

Treťou semifinalistkou sa stala Švajčiarka Belinda Benčičová. Siedma nasadená hráčka turnaja sa dostala medzi najlepšiu štvoricu po tom, čo jej súperka Kiki Bertensová z Holandska vzdala štvrtkový priamy duel o postup pre zdravotné problémy za stavu 5:7 a 0:1.

Náhradníčka za zranenú Naomi Osakovú pritom mala duel dobre rozohraný, keď v úvodnom sete viedla už 5:3, no nedokázala dopodávať do víťazného konca, v závere stratila dvakrát podanie a prehrala ho 5:7. V druhom predviedla Benčičová čistú hru, no jej súperka si následne vyžiadala na kurt svojho fyzioterapeuta a chvíľu na to duel skrečovala. Pre Švajčiarku to bolo vôbec prvé víťazstvo v štyroch dueloch s Holanďankou.

Belinda Benčičová Foto: TASR/AP

„Veľmi ma to za ňu mrzí. Možno jej došiel dych, je koniec sezóny a všetky sme vyčerpané. Som však šťastná z toho, ako som bojovala v prvom sete a nadšená, že som v semifinále. Snívala som o tom, keď som bola zranená. Tá tvrdá práca naozaj prináša ovocie," povedala Benčičová.

V semifinále sa stretne s Jelinou Svitolinovou a Bartyovú čaká víťazka piatkového duelu fialovej skupiny medzi Simonou Halepovou a Karolínou Plíškovou.