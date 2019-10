TASR

Máte nárok na vianočný príspevok? Vypočítať si to môžete na tejto kalkulačke

Použitie kalkulačky je podľa Sociálnej poisťovne jednoduché.

Ilustračný obrázok — Foto: Adn

Bratislava 31. októbra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) aj v roku 2019 pripravila pre dôchodcov kalkulačku na výpočet vianočného príspevku v roku 2019, ktorá je už prístupná na jej webovej stránke. Použitie kalkulačky je jednoduché.

Dôchodca do nej vpíše výšku dôchodku, resp. jednotlivých dôchodkov, ktoré poberá. Po kliknutí na políčko vypočítať ihneď zistí, či mu vianočný príspevok za rok 2019 patrí alebo nie. Ak mu vianočný príspevok patrí, kalkulačka mu ukáže aj jeho výšku.

Vianočný príspevok si môžete vypočítať na tomto odkaze.

Kalkulačka umožňuje zápis aj v inej mene ako euro, pričom zabezpečí prepočet inej meny na euro a prepočítaná výška dôchodku sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol. Na prepočet dôchodku sa použije referenčný výmenný kurz určený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný od 1. októbra 2019.

Kalkulačka na výpočet vianočného príspevku v roku 2019 Foto: socpoist.sk

Netreba oň žiadať

„Poisťovňa vyplatí vianočný príspevok v decembri 2019 spolu s dôchodkom automaticky, o vianočný príspevok teda netreba osobitne žiadať. Dostanú ho tí poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, pozostalostných dôchodkov či sociálneho dôchodku, ktorí majú nárok na výplatu niektorého z dôchodkov za december 2019, ich dôchodok dosahuje najviac 658,50 eura mesačne a majú bydlisko na území Slovenskej republiky," uviedol hovorca poisťovne Peter Višváder.

Maximálna výška vianočného príspevku v tomto roku dosahuje dvojnásobok vlaňajšieho príspevku – až 200 eur – a dostanú ju tí dôchodcovia, ktorý poberajú dôchodok vo výške najviac 210,20 eura mesačne.

Poberateľom dôchodku v rozpätí od 210,21 eura do 420,40 eura mesačne bude patriť vianočný príspevok podľa výšky ich vyplácaného dôchodku od 200 eur do 124,33 eura. Tí dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok od 420,41 eura do 658,50 eura mesačne, dostanú vianočný príspevok v rozpätí od 98,85 eur do 13,14 eur.