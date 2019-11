Dominika Pacigová

Dnes o 14:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Alexandra vyhráva súťaže s implantátom v srdci: V nemocnici som spoznala skutočné životné hodnoty

Banskobystričanka je novou majsterkou Slovenska v kategórii wellness fitness. Zvíťazila v kategórii žien aj napriek tomu, že by ešte mala súťažiť v kategórii junioriek.

— Foto: Instagram / Alexandra Handlovská

BANSKÁ BYSTRICA 3. novembra - Alexandra Handlovská je mladá, krásna a úspešná žena. Miluje šport a prednedávnom začala súťažiť v kategórii wellness fitness. Dosahuje úspech za úspechom aj napriek tomu, že má implantát v srdci. Za svoj najväčší úspech však považuje to, že dosiahla disciplínu a aj vďaka implantátu spoznala skutočné životné hodnoty.

Vyhrávate súťaže v kategórii wellness fitness aj napriek tomu, že máte implantát v srdci. Neobmedzuje vás to?

Každá choroba alebo operácia obmedzí istým spôsobom človeka. Mám však šťastie, že môžem trénovať a venovať sa tomu, čo ma neskutočne baví. Implantát ma obmedzuje len v tom, že nemôžem robiť impulzívne pohyby a mať veľké tlaky, ak hovoríme o hrudníku. O to sa však stará môj tréner a vždy vyhodnotí, či daný cvik zvládne moje telo a srdce. Nikdy nerobíme veci, ktoré by prekračovali isté hranice a ktoré by mi mohli ublížiť.

Každá choroba alebo problém nám vezme veľa síl, no v mnohých prípadoch aj ukáže iný pohľad na svet. Bolo to tak aj vo vašom prípade?

Vďaka implantátu som spoznala skutočné životné hodnoty. Naučila som sa vážiť si ľudí, ale aj banálne veci, ktoré si zdravý človek ani neuvedomuje. Príkladom je to, že môžem ísť von s kamarátmi, na kávu a že nemusím ležať medzi štyrmi stenami v nemocnici. V nemocnici som ležala spolu s deťmi, ktoré nevedeli, či prežijú alebo nie. Uvedomila som si, že nikto z nás tu nie je večne a mali by sme si vážiť všetko, čo máme a každého človeka, ktorý akýmsi spôsobom ovplyvňuje náš život a stojí pri nás.

Ako a kedy ste teda sa dostali k welness fitness?

Bolo to deň pred mojimi prvými majstrovstvami Slovenska. Trénerka mi povedala, že mám príliš svalnaté stehná na kategóriu bikini fitness. V tejto kategórii ma napokon aj diskvalifikovali. Vyskúšala som však aj kategóriu wellness fitness, v ktorej som vyhrala a moje smerovanie bolo v tom momente jasné.

Čím sa líši wellness fitness v porovnaní s inými kategóriami?

Napríklad v porovnaní s bikini fitness, my máme omnoho viac svalstva na stehnách, ale aj celkovo na nohách. Dá sa povedať, že máme geneticky lepšie prepozície na rast svalstva. To však neznamená, že sa svaly vybudujú bez tvrdej práce. Na druhej strane, v porovnaní so ženami, ktoré súťažia v kategórii body fitness, sme menšie. V kulturistike a body fitness sa podľa mňa stráca ženskosť, zatiaľ čo v mojej kategórii nie.

Kedy ste absolvovali prvú súťaž?

Svoju prvú sezónu som otvárala v apríli 2019. Bola to náhoda, pretože som mala ísť na majstrovstvá Slovenska junioriek, no mala som dosť dobrú formu. Tréner Marián Šiška ma prehováral, aby som vyskúšala aj kategóriu žien. Nakoniec som sa rozhodla, že za vyskúšanie nič nedám a zo súťaže som si odniesla prvenstvo.

Koľkokrát do týždňa musíte trénovať, aby ste dosahovali takéto skvelé výsledky?

Mimo súťaže trénujem tak, že tri dni makám a jeden deň mám pauzu. V čase súťaží je to však úplne iné. Vtedy moje tréningy závisia predovšetkým od toho, kam spolu s trénerom smerujeme formu, z akej formy začínam a koľko máme času.

Čo považujete za svoj najväčší úspech?

Asi to, že som dosiahla disciplínu. Chcela som si dokázať, že na to mám a že dokážem obetovať pomerne veľa vecí v mojom živote len preto, aby som dosiahla to, po čom túžim a čo chcem.

Foto: Instagram / Alexandra Handlovská

Ako vyzerá Váš jedálniček? Musíte sa striktne obmedzovať?

Nie som typ fitnessky, ktorý by zvládala jesť každý deň to isté. Samozrejme, základ ako ryža a mäso musí ostať každý deň ten istý, ale minimálne zeleninu si musím každý deň meniť. V mojom jedálničku nie sú sladené nápoje, ďalej pečivo a mlieko, ale na to mám intoleranciu aj mimo sezóny. Čiže keď si dám pečivo alebo mlieko, viem, že mi nebude najlepšie.

Čo vás čaká v najbližších mesiacoch?

Momentálne som v súťažnej fáze. Mám za sebou prvú súťaž, umiestnila som sa na prvom mieste. Mám pred sebou viacero súťaží a verím, že sa dostanem do nominácie na reprezentantku Slovenskej republiky a budem reprezentovať našu krajinu na majstrovstvách sveta. Uvidíme, čo život prinesie, ale urobím pre to maximum.