Ľubomíra Somodiová

Dnes o 09:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Fotky blúdiaceho vychudnutého polárneho medveďa šokovali svet. Pozrite sa, ako sa mu darí dnes

Smutné fotky strateného a na kosť vyhladovaného predátora, ako kráča ulicami ruského priemyselného mesta Noriľsk prednedávnom šokovali celý svet. Zdá sa, že medveďovi konečne svitá na lepšie časy.

Zachránený medveď je už v dobrej kondícii a dostal aj nové meno. — Foto: TASR/ Facebook Royev Ruchei Zoo

KRASNOJARSK 2. novembra - Vychudnutého medveďa zachytili na video v strede júna. Kráčal priamo rušnými ulicami ruského mesta Noriľsk. Od svojho prirodzeného prostredia, Arktického pobrežia bol vzdialený stovky kilometrov. Vôbec nevnímal, čo sa deje naokolo. Mal sklonenú hlavu a nevšímal si ani trúbiace autá.

Polárny medveď nebol zhliadnutý vo vnútrozemí desiatky rokov

Poslednýkrát ľudia spozorovali polárneho medveďa vo vnútrozemí v 70-tych rokoch. Stále nie je jasné, ako sa zviera v júni dostalo do ruského mesta.

Vedú sa polemiky o tom, že mohol utiecť pytliakom, ktorí chceli predať jeho kožušinu.

Pomenovali ju Marta

Vedci predátora pozorovali niekoľko dní. Nakoniec usúdili, že je príliš podvýživený a chorý na to, aby v divočine dokázal prežiť sám. Ochranári medveďa odchytili a poslali na „rehabilitáciu“ do Krasnojarsk’s Royev Ruchei Zoo. V zoo zistili, že ide o samicu, ktorá má približne dva roky. Zachránená medvedica vážila niečo cez sto kilogramov – o šesťdesiat menej, ako by mala mať vo svojom veku. Ľudia v internetovom hlasovaní rozhodli, že by boli radi, ak mladú medvedicu pomenujú Marta.

Marta pribrala a konečne je mimo ohrozenia Foto: Royev Ruchei Zoo

Odborníci koncom októbra vyhlásili, že Marta je mimo nebezpečenstva. Ako však priznáva zoo, ktorá sa stala novým Martiným domovom, štyri mesiace boja o jej život neboli ľahké. „Veterinári Marte navrhli špeciálnu diétu a špeciálnu liečbu. Denne kontrolovali jej hmotnosť. Dnes váži o niečo viac ako 150 kg, cíti sa oveľa, oveľa lepšie,“ píše sa v stanovisku Zoo.