Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Po 10 chlapcoch sa mame narodilo dievčatko. Dva mesiace od pôrodu sa priznala, ako to zvláda

Nemohli tomu uveriť, keď im doktor povedal, že k desiatim chlapcom im konečne pribudne vysnívané dievčatko.V mnohopočetnej rodine Brettovcov z Veľkej Británie si mysleli, že presne vedia, čo starostlivosť o dievčatko prináša. Mýlili sa.

— Foto: Instagram/mrsbrett79

LONDÝN 31. októbra - Alexis Brett je prvou matkou vo Veľkej Británii, ktorá porodila desať chlapcov po sebe. V momente, keď si myslela, že ju už nič neprekvapí, tak pre ňu nastal zázrak. Do rodiny im totiž pribudlo dievčatko. 39-ročná Írka sa tak teší z jedenásteho prírastku.

Aj keď sa môže zdať, že po desiatich deťoch ju nič neprekvapí, nie je to tak. Priznáva, že občas je ťažké zistiť, čo malé dievčatko potrebuje. „Všetko sa mi zdá iné a nové,“ povedala Alexis pre Seven News po dvoch mesiacoch, čo na svet priviedla malú Cameron. Dievčatko rastie ako z vody a Brett čakajú ďalšie nové povinnosti. „Vnímame to tak, ako by sme mali opäť prvorodené dieťa. Už teraz sa obávam, ako sa budem musieť naučiť zaplietať vrkoče,“ zavtipkovala mnohopočetná matka.

Alexis si vychutnáva, že dcérke môže kupovať ružové oblečenie. Foto: Instagram/mrsbrett79

Veľké vekové rozpätie

Najmladší z desiatich chlapcov má dva roky a najstarší sedemnásť. „Odkedy sa narodila, deti sú veľmi poslušné a dávajú si pozor, aby ju nezobudili, keď spí. Taktiež pomáhajú mamičke s uspávaním a kŕmením," vysvetľuje ich otec David.

Hoci ďalšie bábätko rodina neplánovala, veľmi sa tešia, že sa im narodilo práve dievčatko. „Určite je to posledné dieťa v našej rodine. Viem, že som to povedala aj pri desiatom chlapcovi, ale teraz to už myslím vážne," vtipkuje čerstvá mamička.

Hrdá mamička s dcérkou Cameron Foto: reprofoto LadBible/Caters

Rodina nedostáva vzhľadom na ich mnohopočetnosť len pozitívne odozvy, ale aj tie negatívne. Takými komentármi sa ale vraj nezaoberajú. Ako Alexis povedala, vôbec to nerobili kvôli rodinným príspevkom, jej manžel predsa zarába slušne a ani nedostávajú najvyšší možný prídavok na dieťa. Alex je jedináčik a posledných 18 rokov bola väčšinou na materskej.

Chlapci mame zodpovedne pomáhajú. Foto: Instagram/mrsbrett79

Nikdy neplánovala mať veľkú rodinu, ale je vďačná za to, čo má. „Vždy som si robila srandu z toho, čo by som robila, kebyže sa mi narodí dievčatko. Mám predsa skúsenosti len s chlapcami. Všetko sa ale zmenilo a teraz s radosťou nakupujem ružové oblečenie," vysvetľuje žena. Momentálne rozmýšľa o sterilizácii. Po pôrode sa už plánuje vrátiť do práce, kde pôsobila ako fitness trénerka na polovičný úväzok.