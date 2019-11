Klaudia Fiolová

Dnes o 18:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Ak neznášate šteklenie, nie ste ani zďaleka jediný. Môžete ním dokonca uškodiť aj vášmu dieťaťu

Šteklenie môže niekedy dieťa poznačiť až natoľko, že v dospelosti bude mať problém s komunikáciou.

Šteklenie nemusí byť v každom prípade príjemné pre to dieťa — Foto: Flickr

BRATISLAVA 3. novembra - Šteklenie môže niekedy deťom uškodiť viac, ako by si rodičia mysleli. Tvrdia to vedci. Každý si spomína na momenty, kedy ho rodinní príslušníci pošteklili len kvôli tomu, aby sa dieťatko usmialo. Tento trend je tu stále, no podľa štúdií by sa mal obmedziť. Štúdie poukázali na to, že len 32 % opýtaných tvrdilo, že im šteklenie spôsobilo radosť. Zvyšným 32% to nespôsobovalo nič a ďalších 36 % opýtaných vyslovene neznášalo, keď ich niekto z okolia pošteklil. Keďže každé dieťa to v detstve zažilo, považuje to v dospelom veku ako normálnu činnosť. Hoci kvôli niektorým zisteniam by rodičia mali zvoliť iný spôsob na to, aby rozosmiali svoje ratolesti.

To, že sa dieťa usmieva neznamená, že ho šteklenie teší

Deti, hlavne tie, ktoré sú extrémne šteklivé, sa nevedia prestať smiať ani v prípade, že to neznášajú. Je to však skôr spôsobené reflexom. Vďaka nemu sa začneme smiať, keď nás niekto pošteklí. Práve vďaka tomu majú rodičia mylné predstavy a nahovárajú si, že šteklenie sa deťom páči. Výsledky štúdií hovoria ale o tom, že smiech vyvolaný šteklením sa vôbec nepodobá tomu, keď sa niekto smeje na vtipe, od srdca.

Šteklenie ako nástroj dominancie

Keď niekoho pošteklia, stratí sebakontrolu. Keď dieťa stratí kontrolu nad svojím telom, môže ho to poznačiť na celý život. Aj keď dospelí šteklia deti len v rámci hier, môže to byť v niektorých prípadoch škodlivé. Americký profesor Dr. Richard Alexander povedal, že šteklením sa ukazuje dominancia jednotlivca nad druhou osobou.

Šteklenie dlho používali ako mučiacu praktiku

V starovekej Čine používali šteklenie ako nástroj na mučenie väzňov. Bolo to aj z toho dôvodu, lebo to nezanechávalo žiadne stopy na ich tele. Vďaka štúdií sa vedci dozvedeli, že niektorí dospelí ľudia, ktorí boli v detstve utláčaní svojimi súrodencami, majú averziu voči štekleniu. Je to práve preto, lebo ich súrodenci šteklili, keď im chceli spôsobiť bolesť.

Deti sa v niektorých prípadoch vôbec nedostanú k slovu a nevedia povedať, aby ste prestali

Šteklenie môže vyvolať takú silnú reakciu, že ľudia sa vôbec nevedia prestať smiať. Niekedy to zájde až tak ďaleko, že deti lapajú po dychu a nevedia povedať, aby s tým rodičia prestali. Čo bola na začiatku vtipná situácia, tak ľahko môže premostiť do kritického okamihu.