Falošný doktor zachránil viac ako 6-tisíc predčasne narodených detí tým, že ich vystavoval ako atrakciu

Vydával sa za doktora, no nikdy ním nebol. Predčasne narodené deti brali lekári ako menejcenné a nevenovali im pozornosť. Martin Couney ich vystavoval publiku a s profesionálnym tímom udržiaval pri živote. Falošný doktor sa stal revolucionárom v americkej zdravotnej starostlivosti.

Na snímke Martin Couney. — Foto: New York Public Libraray, Pinterest

NEW YORK 2. novembra - Začiatkom tridsiatych rokov len máloktoré predčasne narodené dieťa prežilo dlhšie ako pár dní. Bolo to spôsobené tým, že vtedajšia medicína na ne pozerala ako na niečo menejcenné. Nedostávalo sa im žiadnej špeciálnej starostlivosti a často sa stalo, že predčasne narodené dieťa bolo zverené matke s jasným ortieľom smrti. Rodičom sa odporúčalo užiť si bábätka čo najviac, pretože čoskoro o neho navždy prídu. To sa však rozhodol zmeniť „doktor“ Martin Couney. A to pomerne netradičným spôsobom.

Od roku 1903 bol šéfom newyorskej atrakcie s názvom „Živé bábätká v inkubátoroch“, ktorá lákala ľudí na to, aby si prezreli, ako vyzerajú predčasne narodené deti. Prapodivná výstava sa stala v obľúbenom zábavnom parku na ostrove Coney Island v New Yorku obrovským hitom. Ľudia si pri vstupe zaplatili 25 centov a mohli sa dívať na maličké bábätká. O deti sa však nestarali žiadni diletanti. Couney v atrakcii zamestnával dvoch lekárov a celý tím zdravotných sestier a pôrodných asistentiek. Vyškolený tím venoval bábätkám všetku svoju pozornosť.

Výstava detí v inkubátore. Foto: Wkipedia

Kto bol Martin Couney Narodil sa v roku 1869 na území vtedajšieho Pruska

Emigroval do Spojených štátov v roku 1888

V roku 1903 sa oženil s jednou z jeho sestričiek, Annabelle Segnerovou

V roku 1907 sa im predčasne narodila dcéra Hildegarde, ktorá sa neskôr stala sestričkou v jeho „nemocnici“

Couney zomrel v roku 1950 ako 80-ročný

O predčasne narodené deti sa staral 40 rokov

Couney, ktorý si získal prezývku aj „inkubátorový doktor“ prevádzkoval tieto atrakcie 40 rokov. Mnohí lekári totiž v tom čase verili, že o osude predčasne narodených detí má rozhodnúť jedine Boh, píše BBC. Bez ich pomoci tak množstvo týchto detí zomieralo v náručiach rodičov. Couneyho dnes mnohí označujú za revolucionára. Nebol to síce žiadny profesor z prestížnej univerzity, no napriek tomu sa mu podarilo niečo, čo iné špičkové nemocnice v tom čase ani len neskúšali. Dokazovať to môže napríklad fakt, že prvé oddelenie pre predčasne narodené deti vzniklo v USA v New Yorku až 36 rokov po tom, ako Coney otvoril svoju atrakciu, kde bábätká so svojím tímom zachraňoval. V tom čase ho však aj tak mnohí označovali za podivína, šarlatána a snažili sa nájsť dôvody, prečo mu vystavovanie bábätiek zakázať. Obviňovali ho z toho, že deťom namiesto pomoci ubližuje, no nikdy žiaden súd či vyšetrovanie nerozhodli v jeho neprospech.

Foto: Museum of the City of New York

Tvrdil, že telesný kontakt je pre bábätká dôležitý

A pravdou je, že ako uvádza aj portál Smithsonianmag, Couneyho spôsob starostlivosti o bábätká či technológie, ktoré používal, boli ďaleko pred akoukoľvek nemocnicou v USA. Couney bol veľmi prísny, pokiaľ ide o hygienu a veľký význam prikladal napríklad aj kojeniu či telesnému konktaktu. Zatiaľ čo lekári v iných nemocniciach tvrdili, že pre predčasne narodené deti je akýkoľvek kontakt nebezpečný, Couney svoje sestričky povzbudzoval, aby deti objímali, hladkali a maznali sa s nimi. Telesný kontakt im podľa neho prospieval.

Couney sa nielen staral o zdravie bábätiek, ale sa za ne aj prihováral spoločnosti. Pravidelne prednášal o známych ľuďoch, ktorí sa narodili predčasne a dokázali zmeniť svet k lepšiemu. Často v tejto súvislosti spomínal osobnosti ako napríklad Marka Twaina, Victora Huga, Charlesa Darwina či Isaaca Newtona.

Nikdy nevyštudoval medicínu

Hoci ho možno lekári označovali za podvodníka, rodičia ho nazývali zázračným lekárom. Martin Couney bol totiž často jediný, kto sa odhodlal zúfalým rodičom pomôcť. Ako sám tvrdil, za štyri dekády fungovania atrakcie mal úspešnosť až 85 % a podarilo sa mu zachrániť takmer 6500 bábätiek. Inkubátory, ktoré používal, boli dovezené do USA z Európy. Išlo o najnovšie modely priamo z Francúzska, ktoré bolo v tom čase absolútnym lídrom v starostlivosti o predčasne narodené deti. Záchrana bábätiek však nebola lacná. Jeden deň starostilovosti o takéto dieťa stál rodičov 15 dolárov, čo bolo na tú dobu naozaj veľa. Coney si však od rodičov účtoval peniaze len za starostlivosť, ktorú deťom poskytoval jeho tím, výdavky na zdravotné pomôcky, inkubátory a iné lieky, ktoré deti potrebovali, platili ľudia, ktorí si kupovali vstupenky, aby si deti zdiaľky mohli prezrieť.

Síce sa dnes možno mnohí pozerajú na jeho prakticky zvláštne, deti, ktoré zachránil, si ho nevedia vynachváliť. Rovnako je to aj v prípade Carol Boyce Heinischovej, ktorá sa narodila predčasne v roku 1942 a putovala priamo do starostlivosti Marina Couneyho. Pre BBC povedala „Martin Couney bol fantastický muž. Mal by byť slávny, za to, čo sa mu podarilo. Zachránil nás tisíce.“

Pravdou však stál zostáva aj to, že Martin Couney sa pred odborníkmi celý život označoval za lekára. Ako sa však podarilo zistiť výskumníčke zo Smithsonovho inštitútu vo Washingtone, Claire Prenticovej, Couney nikdy nezískal medicínske vzdelanie, a teda nebol pravým lekárom. Napriek tomu však zachránil tisíce detí, ktoré by inak s určitosťou zomreli.