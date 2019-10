Európsky pohár FIBA: Inter neuspel v Leidene, nevyšiel mu druhý polčas

Leiden 30. októbra (TASR) - Basketbalisti Interu Bratislava prehrali vo svojom druhom vystúpení v rámci A-skupiny Európskeho pohára FIBA, holandskému Leidenu podľahli na ich palubovke 67:80. Ďalší duel zverencov trénera Aramisa Nagliča je na programe v stredu 6. novembra o 22.30 h, keď sa predstavia na ihrisku portugalskej Benficy Lisabon.

Slovenský zástupca mal vynikajúci vstup do stretnutia, takmer okamžite viedol 7:2. Hráčom Interu to išlo v ofenzíve, k tomu sa pridala kolektívna a zároveň sebavedomá hra, vďaka ktorej si držali mierny náskok. Leiden sa však rýchlo otriasol z úvodného tlaku, po prvej štvrtine bol stav napokon vyrovnaný 17:17.

Inter otvoril druhú desaťminútovku šiestimi bodmi v rade, ale sily sa postupne vyrovnali. „Žlto-čierni" však mali stále mierne navrch, po prvom polčase vyhrávali 38:32. Zverenci trénera Aramisa Nagliča mali dobrý vstup aj do druhého polčasu, kolektívnou hrou si udržiavali svoj náskok.

Leiden však nevzdával nádej na obrat, pred štvrtou štvrtinou vyrovnal skóre stretnutia na 55:55. Hneď v úvode záverečnej desaťminútovky inkasovali hostia osem bodov v rade, ale z tlaku súpera sa dokázali ako tak otriasť. Domáci však zabrali v ofenzíve a po nadobudnutí dvojciferného vedenia si už cestu za víťazstvom postrážili.

Hlasy po zápase:

Aramis Naglič, tréner Interu: „Povedal by som, že sme sa tri štvrtiny držali. Veľa chýb a stratených lôpt proti takému kvalitnému tímu s veľkou individuálnou kvalitou znamenali, že súper na konci vyhral. Dobrá skúsenosť, musíme sa z nej poučiť. Teraz nás už čaká Žilina."

Michal Baťka, hráč Interu: „Podľa mňa sme tento zápas prehrali v druhom polčase a určite hlavne v poslednej štvrtine. Pred štvrtou štvrtinou bola remíza 53:53, dali nám však rýchlych osem bodov, dostali sa do laufu, udržali to a zvýšilo to na konci. Škoda pre nás, že to tak natiahli, každý bod bude v tejto skupine dôležitý. Verím, že doma ich zdoláme väčším bodovým rozdielom, ako sme tu prehrali."