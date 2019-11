Jeden z jeho anjelov putoval až k pápežovi Františkovi. Rezbár Milan šíri svojou prácou radosť a dobro

Dominika Pacigová

Známy vranovský rezbár sa preslávil nielen svojou šikovnosťou, ale aj pokorou. Jeho anjelov majú ľudia z celého sveta.

VRANOV NAD TOPĽOU 3. novembra - Umelecký rezbár Milan Krajňák je tvorcom drevených sôch, ktoré poznajú nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Vyrezával anjela aj pre pápeža, v dnešných dňoch rozdáva anjelov chorým deťom, onkologickým pacientom alebo matkám v núdzi. Jeho cieľom je, aby cítili podporu a akúsi nádej v ťažkých časoch.

Jeden z vašich anjelov putoval až k pápežovi do Vatikánu. Ako vznikla myšlienka urobiť niečo tak veľké?

Boh má na svete zástupcu, a to Svätého Otca. Spolu s mojimi žiakmi sme urobili anjela pre pápeža Františka, ktorý povedal, že je to najväčší darček, aký kedy dostal.

Vy ste však neboli pri odovzdávaní vo Vatikáne. Nebolo vám to ľúto?

Bola to dosť medializovaná udalosť. Spočiatku som tam mal ísť, no ľudia začali riešiť, kto mi platí letenky. V tom čase som nemal peniaze na letenky, a tak som sa rozhodol vzdať sa cesty do Vatikánu. Voči iným ľuďom by to nebolo férové. Ja však verím, že jedného dňa sa tam dostanem, chcel by som ísť na púť okolo sveta.

Púť okolo sveta ale pravdepodobne nebude lacnou záležitosťou.

V dnešných dňoch už putujem po Slovensku, na púť okolo sveta musím nájsť vhodných sponzorov a tím ľudí, vďaka ktorým budeme môcť takúto cestu zrealizovať. Púť ale pre mňa neznamená ísť z bodu A do bodu B. Chcel by som takýmto spôsobom ukázať obetu a rozdávať v zahraničí anjelov. V tomto prípade platí úplne jednoduchá rovnica, a to čím viac obety, tým viac podpory, a tým viac anjelov.

Čo všetko vyrezávate do dreva? Ide len o anjelov?

V poslednej dobe sa venujem už len vyrezávaniu anjelov. Kedysi som robil sochu svätého Cyrila a Metoda, pričom inšpiráciu som čerpal z odbornej literatúry, využil som však aj vlastnú fantáziu. Ďalej som vyrezával betlehemy, Madonu či svätú Terezku.

Ste známy tým, že mnohých anjelov rozdávate. Čo je vaším cieľom?

Pred niekoľkými rokmi som mal ťažké obdobie a hneval som sa na Boha. Všetko zlé je na niečo dobré a práve ťažké časy nás naučia niečo nové, ukážu nám iný pohľad na svet. Ľudia však potrebujú cítiť akúsi nádej a mať podporu. Práve preto rozdávam anjelov chorým deťom, onkologickým pacientom, ale aj osamelým matkám. Celé sumy z dražieb idú rodinám priamo na ich účet.

Majú o anjelov záujem aj celebrity, prípadne významné osobnosti?

Mám sponzora, ktorý rozdal anjelov mnohým ministrom a prezidentom. Taktiež bývalý prezident Andrej Kiska kupoval odo mňa anjelov a rozdával ich prezidentom z iných krajín. A v neposlednom rade, je to pápež František.

Vyrábate anjelov len vy alebo máte nejakých pomocníkov?

Pred niekoľkými rokmi som založil umeleckú dielňu, v ktorej som začal pracovať s rómskymi žiakmi. V dnešných dňoch u mňa pracujú traja Rómovia. Za prácu im, samozrejme, platím, nechcem, aby pracovali zadarmo. Následne sú už anjeli v mojich rukách a rozdávam ich. Raz za čas ma však aj Rómovia prekvapia s tým, že mi dodajú nejaké výrobky a že by chceli rozdávať anjelov. Asi som im dal dobrý príklad.

Dosiahli ste toho už pomerne veľa. Máte ešte nejaké priania alebo nesplnené sny?

Snov mám neskutočne veľa. To, čo mám v hlave, však ešte nemôžem prezradiť. Vrátim sa ale ešte k mojim začiatkom. Keď som odišiel k Rómom, ľudia ma považovali za blázna a neverili mi, že práve Rómovia budú vyrábať anjelov a ja ich budem následne rozdávať. Vtedy sa mi títo ľudia smiali, dnes si podávame ruky. Aj takýmto spôsobom chcem ukázať ľuďom, že sa netreba báť výziev a treba vyskúšať všeličo. Má to zmysel.