TASR

Slovnaft Cup: DAC v osemfinále v rozstrele vyradil Trnavu, Trenčín si poradil so Skalicou

Radosť hráčov Dunajskej Stredy po postupe cez Trnavu — Foto: Facebook/DAC 1904

Bratislava 30. októbra (TASR) - Futbalisti AS Trenčín bez problémov postúpili v stredu do štvrťfinále 51. ročníka Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2019/2020. Na Sihoti si poradili so Skalicou 4:0. Medzi elitnú osmičku prenikla aj Sereď, ktorá zdolala FC Petržalku 3:0.

Do jarného štvrťfinále postúpil aj Poprad po triumfe 3:0 nad Banskou Bystricou, resp. Nitra, ktorá zdolala Liptovský Mikuláš 3:2. Senica remizovala s Ružomberkom doma 1:1 po 90 minútach a tak musel rozhodnúť rozstrel z 11 m. V ňom uspeli hostia 4:3 a postúpili do štvrťfinále.

V MOL Aréne v Dunajskej Strede sa prišlo na duel so Spartakom Trnava pozrieť 7550 divákov. Tí po 90 minútach gól nevideli a tak rozhodol až rozstrel z 11 m, ktorý zvládli lepšie domáci 4:3.